Kein ICE oder IC: Bahn stellt Fernverkehr ab Sonntagabend wegen Streik komplett ein

Von: Patricia Huber

Teilen

Die Deutsche Bahn stellt wegen eines geplanten Warnstreiks ab Sonntagabend den gesamten Fernverkehr für rund zwei Tage vollständig ein. © Ippen Media

Der geplante 50-stündige Bahnstreik der EVG wird massive Auswirkungen auf den Fernverkehr haben. Von Sonntag- bis Dienstagabend wird kein ICE oder IC verkehren.

Berlin/Köln – Die Deutsche Bahn stellt wegen eines geplanten Warnstreiks ab Sonntagabend den gesamten Fernverkehr für rund zwei Tage vollständig ein. Von Sonntagabend um 22.00 Uhr bis Dienstagnacht um 24.00 Uhr bleiben sämtliche ICE- und IC-Züge in den Depots, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Auch im Regionalverkehr werde „während des Streiks größtenteils kein Zug fahren“. Zuvor hatte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) im laufenden Tarifstreit mit der Deutschen Bahn in diesem Zeitraum einen flächendeckenden 50-stündigen Warnstreik im Fern-, Regional- und Güterverkehr angekündigt.

Mehr Informationen in Kürze.