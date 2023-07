Tabubruch im VW-Konzern: Audi vor radikalem Umbau - mit Hilfe aus China

Von: Markus Hofstetter

Audi will die Technologie seines Joint-Venture-Partners SAIC für seine Elektroautos nutzen. Damit brechen die Ingolstädter mit einer langen Tradition des VW-Konzerns.

Ingolstadt/Shanghai - Audi bricht in China offenbar ein Tabu im VW-Konzern. Wie das Handelsblatt berichtet, wollen die Ingolstädter in Shanghai unter Verwendung der technischen Plattform des chinesischen Joint-Venture-Partners SAIC Elektroautos der Baureihen A3 und A4 bauen. Außerdem beabsichtigen Audi und SAIC die Entwicklung einer neuen Plattform für Elektroautos, die ab 2027/28 auf den Markt kommen sollen. Bisher haben VW und die Töchter alle wichtigen Basistechnologien in Eigenregie entwickelt.

Audi selbst hat sich nicht dazu geäußert, doch der Deal scheint in trockenen Tüchern zu sein. Laut Reuters sagte ein SAIC-Ingenieur am Donnerstag (20. Juli) vor Reportern, dass sein Unternehmen sich mit Audi darauf geeinigt habe, die Entwicklung von Elektroautos gemeinsam zu beschleunigen. Details nannte er nicht.

Der Audi Q5 wird für den chinesischen Markt von SAIC und FAW gebaut. © VCG/imago

Audi vor radikalem Umbau in China: VW-Tochter fährt Konkurrenz hinterher

Diese Entscheidung ist aus der Not heraus geboren. Audi verliert in China Marktanteile, die VW-Tochter fährt der heimischen Konkurrenz und auch Tesla mit weitem Abstand hinterher. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden nur 8900 Elektroautos verkauft.

Der scheidende Audi-Chef Markus Duesmann hatte zuletzt gesagt, dass derzeit nicht die für die chinesischen Bedürfnisse passenden Fahrzeuge am Markt seien. Zugleich kündigte er an, einige elektrische Modelle dort früher zu lokalisieren als ursprünglich geplant. Dennoch hat Duesmann seinen Job verloren, Nachfolger ab dem 1. September ist der bisherige VW-Strategiechef Gernot Döllner.

Audi vor radikalem Umbau in China: Doppelstrukturen werden geschleift

Mit dem Deal ordnet Audi sein kompliziertes China-Geschäft neu. Denn die Ingolstädter bringen ihre Fahrzeuge in China über Gemeinschaftsunternehmen mit SAIC und FAW auf den Markt. Dabei haben sich Doppelstrukturen gebildet. So wird das SUV-Modell Q5 von beiden Partnern produziert.

Damit soll künftig Schluss sein. Bei SAIC sollen die Audi-Kompaktmodelle vom Band rollen, bei FAW vor allem die großen SUVs und Limousinen. Derzeit baut Audi zusammen mit FAW ein Werk in Changchun, in dem ab Ende 2024 Fahrzeuge auf der PPE-Plattform produziert werden sollen. Zudem soll FAW das bestehende Modellportfolio mit Verbrennermotoren fortführen.

