Brisanter Bericht: Audi will offenbar fast 10.000 Stellen in Deutschland streichen

Schlechte Nachrichten für die Beschäftigten bei Audi: Einem Bericht zufolge könnten in Deutschland knapp 10.000 Stellen gestrichen werden.

Ingolstadt - Offenbar steht dem Ingolstädter Autobauer Audi ein massiver Stellenabbau ins Haus: Das Handelsblatt berichtet unter Berufung auf Konzernkreise, es sollen 9.500 Stellen in Deutschland gestrichen werden - das sei das Ergebnis von Verhandlungen zwischen Management und Betriebsrat.

Audi: „Sozialverträglicher Stellenabbau“ in Ingolstadt und Neckarsulm?

Andererseits könnten aber auch neue Jobs entstehen: Von 2.000 neuen Arbeitsplätzen in „Zukunftsbereichen“ ist die Rede. Der Abbau solle „sozialverträglich“ und ohnebetriebsbedingte Kündigungen ablaufen. Die 50.000 verbleibenden Beschäftigten sollen dem Bericht zufolge eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2029 erhalten.

Audi: „Zukunftspakt“ nun fix?

Audi und der Betriebsrat sind seit längerem in Verhandlungen über einen „Zukunftspakt“ für das unter Druck stehende Unternehmen. Zuletzt war dabei auch über die Kürzung von Kapazitäten in den Werken Ingolstadt und Neckarsulm gesprochen worden. Anfang November hatte ein Audi-Sprecher dazu gesagt: „Es geht unter anderem darum, die Kapazitäten so auszurichten, dass die Werke insgesamt profitabel und wirtschaftlich flexibel arbeiten.“ Zudem betonte er damals: „Wir stehen zur Beschäftigungsgarantie bis 2025.“

Audi selbst kommentierte den Bericht zunächst nicht. Erst am Montag hat die bayerische Staatsregierung hunderte Millionen Euro für die Autobranche in Aussicht gestellt, wie Merkur.de* berichtete. Audi hatte vor kurzem den früheren BMW-Vorstand Markus Duesmann zum seinem neuen Chef berufen.

