Antriebsgeschäft: Münchner Siemens-Konzern einigt sich mit Arbeitnehmern

Von: Dennis Fischer

Siemens plant den Unternehmensumbau. © Andreas Haas/IMAGO

Siemens will das Geschäft mit den großen Antrieben abspalten. Nun hat sich der Konzern mit den Arbeitnehmervertretern bezüglich des Übergangs geeinigt.

München - Der Technologiekonzern Siemens hat sich laut IG Metall mit den Arbeitnehmervertretern im Grundsatz auf Garantien beim Verkauf des Geschäftes mit den großen Antrieben geeinigt. Das berichtete das Handelsblatt. Siemens plant die Abspaltung der Sparte mit aktuell 14.000 Beschäftigten und einem Umsatz von drei Milliarden Euro.

Siemens habe in einem Eckpunktepapier unter anderem eine Standort- und Beschäftigungsgarantie über drei Jahre zugesichert für die Zeit nach einer möglichen Trennung, teilte die IG Metall der Zeitung auf Anfrage mit. Alle Geschäftseinheiten und der Firmensitz sollen in Deutschland bleiben, Tarifbindung und Mitbestimmung erhalten bleiben.

Siemens: IG Metall sieht Abspaltung skeptisch

Die IG Metall sehe die Abspaltung weiterhin skeptisch, sagte Aufsichtsrat Hagen Reimer von der IG Metall dem Blatt. „Man reißt ein Stück aus Siemens heraus, das eigentlich weiter gut zu den anderen Geschäften gepasst hätte. Doch habe man in den Verhandlungen zumindest das Bestmögliche für die Beschäftigten herausgeholt.

Siemens ist derzeit dabei, das Geschäft abzustoßen, dabei sollen alle Optionen geprüft werden. Ein Börsengang sei ebenso vorstellbar wie ein Verkauf, so Finanzvorstand Ralf Thomas vergangene Woche auf der Hauptversammlung von Siemens. Die Kapitalausstattung werde aber „absolut existenzsichernd“ sein.

Siemens hatte 2021 die Verselbstständigung des Geschäfts mit den großen Antrieben angekündigt und will sich auf das Digitalgeschäft konzentrieren. Da passen die Antriebe, beispielsweise Motoren für den Einsatz in Minen, nicht mehr so recht ins Bild. Ein Käufer für das Geschäft mit zunächst 7.000 Beschäftigten war bisher nicht zu finden. Ein Käufer aus China sei heutzutage nach Einschätzung aus Finanzkreisen auch nur noch schwer vorstellbar.

Siemens-Geschäft gebündelt

Inzwischen hat Siemens weitere Motoren- und Antriebsaktivitäten in der Sparte gebündelt. „Unser Ziel ist es, das kombinierte Geschäft unabhängig von Siemens aufzustellen, damit es hinsichtlich Wertschöpfung und Marge sein volles Potenzial erreiche und bestens für künftigen Erfolg aufgestellt sei, so Busch. Ein Verkauf sei nun erst im kommenden Geschäftsjahr 2023/24 wahrscheinlicher.

Die IG Metall wertet es als Erfolgm dass die bestehenden Geschäftsbeziehungen mit Siemens auch nach der Verselbstständigung über eine Vertriebs- und Technologiepartnerschaft fortgeführt werden sollen.