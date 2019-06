Mega-Revolution: Amazon liefert bald Pakete mit Drohnen aus - "in den kommenden Monaten"

Der Onlineversand-Riese Amazon plant, bereits in absehbarer Zeit Pakete mit Drohnen auszuliefern. Diese sollen ähnlich wie Hubschrauber starten und landen.

Der US-Onlinehändler Amazon will bald erste Pakete mit Drohnen ausliefern. Die ersten Pakete könnten womöglich schon "in den kommenden Monaten" zu Kunden geflogen werden, erklärte Amazon-Manager Jeff Wilke am Mittwoch. Die entwickelten Drohnen könnten Pakete mit einem Gewicht unter 2,3 Kilogramm über eine Entfernung von bis zu 25 Kilometern transportieren. Das dauere weniger als 30 Minuten.

Die Drohnen würden wie ein Hubschrauber senkrecht starten und landen, schrieb Wilke. Sie würden auch bei starkem Wind stabil fliegen. Wo der Service angeboten werden soll, erläuterte Wilke nicht. Amazon hatte 2016 in Großbritannien erste Tests für die Auslieferung von Paketen mit Drohnen gestartet.

Amazon: Das plant der Online-Gigant noch alles

Kürzlich wurde ebenfalls bekannt, dass der Onlineversand-Riese planen soll, in vier neuen Branchen mitmischen: Amazon soll einen eigenen Lieferservice und eigene Videospiele planen und in die Versicherungs- und Gesundheitsbranche einsteigen wollen.

Einen Rückzug machte Amazon hingegen bei sogenannten Pop-Up-Stores: Der Versandhaus-Riese wird das Konzept nicht weiter verfolgen.

AFP