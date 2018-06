Aldi hat den Traum-Swimming-Pool im Angebot - doch er hat einen großen Nachteil

Der Discounter Aldi hat seit einigen Tagen einen Aufstell-Pool im Angebot. Steht einem heißen Sommer mit Abkühlung im Garten also nichts mehr im Weg, oder?

Mülheim an der Ruhr/Essen - Seit einigen Tagen gibt es bei Aldi Süd ein neues Produkt in den Regalen, das perfekt zu den sommerlichen Temperaturen passt. Der Discounter bietet noch bis zum 23. Juni einen Riesen-Pool an. 679 Euro kostet der, ist über fünf Meter lang und 2,7 Meter breit. Der Intex-Pool ist also deutlich größer als herkömmliche Aufstell-Pools, für Gärten und große Terrassen aber gut geeignet. Die Lieferung ist zudem inklusive. Das hört sich doch eigentlich nach einem tollen Angebot für einen entspannten Sommer an.

Chillen im Pool:

Der Intex-Pool von Aldi hat einen Haken

Doch es gibt auch einen Haken: Für den Aufbau des großen Aldi-Swimming-Pools brauchen zwei Erwachsene zirka 60 Minuten, das geht ja noch. Aber um den riesigen Aufstell-Pool mit einem Gartenschlauch mit Wasser zu befüllen - in das Becken passen mehr als 17.000 Liter -, sind locker neun Stunden vonnöten. Bis der Pool also einsatzfähig ist, vergeht, wenn alles glatt läuft, ein ganzer Tag. Spontaner Aufbau an einem heißen Sommertag? Daraus wird nichts.

Lesen Sie auch: Neuerung bei Aldi Talk: Handy-Tarife werden überarbeitet - es gibt eine große Änderung

Damit der Pool dann nach erfolgreichem Aufbau stabil stehen bleibt, wird er mit einem festen Rahmen geliefert. Sie haben einen ganzen Sommer lang ihren Spaß, auch wenn der Pool schöner aussehen könnte.

Und wie das dann im Idealfall ausschaut, sehen Sie in diesem Video:

Mehr zum Thema Aldi:

Eine junge Mutter hat in einer Filiale des Discounters Aldi Süd Eis gekauft. Doch das hat beim Auspacken dann zu Tränen bei ihrem Kind geführt.

Eine junge Kölnerin hat in einer Aldi-Banane einen überaus ekligen Fund gemacht. Sie befürchtet Schlimmes - das ist die Reaktion des Discounters. Und das wünscht man seinem ärgsten Feind nicht: Ein Kundin des Discounters Aldi Süd machte in einer Packung Erdbeeren ebenfalls einen ekelerregenden Fund. Auch hierzu nahm der Konzern schnell Stellung.

Außerdem wurde jüngst ein Produkt wegen Salmonellen-Gefahr zurückgerufen. Und: Eine Kundin kaufte Grillkohle bei Aldi Süd und erlebte dann eine böse Überraschung.