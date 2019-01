Aldi Süd: Kunde erhebt nach Vorfall an Kasse schwere Vorwürfe - Discounter reagiert

Es geht um die eigenen Mitarbeiter

+ © dpa / Federico Gambarini Werden Mitarbeiter von Aldi Süd auf besondere Weise getestet? Ein Kunde berichtet von vier Testkäufern binnen kürzester Zeit an einer Kasse. © dpa / Federico Gambarini

Ein Kunde macht bei einem Einkauf bei Aldi Süd an der Kasse eine merkwürdige Entdeckung und wendet sich via Facebook an das Unternehmen. Dessen Reaktion fruchtet ganz und gar nicht.