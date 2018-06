Wegen Sophia-Thiel-Kollektion: Jetzt hat Aldi neuen Ärger am Hals

Der Discounter Aldi und Sophia Thiel bleiben in den Schlagzeilen. Die Mode-Kollektion des Fitness-Stars ist teilweise sehr schnell ausverkauft gewesen. Von Seiten der Kunden hagelte es Kritik.

Die Kritik rund um die Kooperation von Aldi Süd mit der Fitness-Bloggerin Sophia Thiel reißt nicht ab. Der Discounter hatte die Rosenheimerin, die vor allem durch Fitness-Videos auf Youtube bekannt geworden war, eine Sportkollektion entwerfen lassen.

Daraufhin beschwerten sich insbesondere Frauen über die ihrer Meinung nach diskriminierende Praxis von Aldi Süd bei der Festlegung der Konfektionsgröße ihrer Produkte. Schließlich gab es Thiels Kollektion nur bis zur Größe 44/46 (L). „Sollen etwa nur dünne Menschen Sport machen“, so der Tenor der Kritik, die viele Frauen via Facebook direkt an das Unternehmen herantrugen.

Kollektion von Sophia Thiel bei Aldi schnell ausverkauft

Doch nicht nur die Vorliebe von Aldi Süd für zierliche Frauenkleidung sorgte in den sozialen Medien für Kritik. Viele Kunden beschwerten sich noch am Tag des Verkaufsstarts darüber, dass die begehrte Kollektion teilweise sehr schnell ausverkauft war.

So schrieb eine enttäuschte Kundin: „Leider waren die Sachen so schnell ausverkauft und zu wenige Artikel da, sodass ich lediglich einen Teil dessen bekommen konnte, was ich wollte. Sehr schade - als Berufstätige kann ich halt nicht morgens um 08:00 Uhr bei Aldi an der Tür stehen.....“

Andere Kunden bliesen in das selbe Horn und machten auf moralisch fragwürdige Geschäftspraktiken von windigen Schnäppchenjägern aufmerksam, die Thiels Kollektion im Geschäft erwarben, nur um sie später über das Internet gewinnbringend weiterzuverkaufen. So beschwerte sich eine Kundin: „Die Kollektion war bei uns sofort vergriffen! Und bei eBay Kleinanzeigen werden diese Artikel jetzt teurer wieder weiterverkauft...“

Aldi nimmt Stellung zu den Beschwerden

Das Unternehmen selbst entschuldigte sich bei den Kunden für etwaige Engpässe bei der Versorgung mit Fitnesshirts von Sophia Thiel und gelobte Besserung. Man werde Hinweise von Verbrauchern „intern weitergeben“.

