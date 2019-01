Aldi bewirbt Kundenmagazin - doch dieses Produkt geht einem User zu weit

Auf ein Facebook-Posting, in dem Aldi sein neues Kundenmagazin bewirbt, reagiert ein Internet-Nutzer mit heftiger Kritik.

Als Aldi bei Facebook auf sein neues Kundenmagazin aufmerksam machte, kritisierte ein Internet-Nutzer den Discount-Giganten scharf. Besonders ein Produkt ist dem Nutzer ein Dorn im Auge.

Eigentlich will Aldi seine Kunden mit dem Magazin „Aldi Süd inspiriert“ dazu anregen, den Winter - natürlich mithilfe einiger Aldi-Produkte - zu genießen. Doch ein Facebook-Post, in dem der Discounter am 3. Januar sein Kundenmagazin bewarb, inspirierte einen Internet-User vor allem zu heftiger Kritik.

Konkret regte sich der Nutzer darüber auf, dass Aldi Spülmaschinen-Deo ins Sortiment aufgenommen hat. Denn seiner Meinung nach seien Produkte wie Spülmaschinen-Deo, Kühlschrank-Deo und auch Wäscheparfüm sehr bedenklich. „Es wird immer mehr davor gewarnt, dass übermäßiger Konsum von Duftstoffen Allergien auslösen kann“, begründet der Nutzer seine Meinung. Dann greift er den Discounter direkt an: „Aldi tut hier einiges dafür, dass viele Kunden zukünftig Allergien haben werden!“, findet er.

Aldi: Bei normaler Benutzung besteht keine akute Gesundheitsgefährdung

Zudem meint der Facebook-User, es sei absolut unsinnig, eine Spülmaschine mit Duftstoffen auszustatten. Anstatt üble Gerüche nur zu überdecken, müsse man diese beheben. Aldi reagierte bei Facebook umgehend auf die Kritik. „Wir gehen mit unseren Produkten auf die Nachfrage unserer Kunden ein, aber achten dabei natürlich darauf, dass bei normaler Benutzung keine akute Gesundheitsgefährdung besteht“, verteidigte sich der Konzern. Diese Rechtfertigung ließ der User unkommentiert. Ein Spülmaschinen-Deo wird sich der Facebook-Nutzer aber vermutlich trotzdem nicht ins Haus holen.

Das Spülmaschinen-Deo ist jedoch nicht das einzige Produkt, dass kürzlich für eine Beschwerde sorgte. Auch eine bayerische Köstlichkeit aus dem Aldi-Sortiment war für einen Kunden so gar kein Gaumenschmaus.

