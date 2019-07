Aldi: Trend-Bier jetzt im Sortiment - zu bemerkenswertem Preis

Bei Aldi Süd finden die Kunden jetzt ein beliebtes Getränk aus Österreich. In Deutschland ist es sonst nicht leicht zu finden - besonders zu diesem Preis.

Mülheim/Essen - Beim Gösser-Radler werden sogar die schwach, die deutsches oder regionales Bier über alles lieben. Das naturtrübe Bier aus Österreich erlebte einen regelrechten Hype in Deutschland. Vor allem im Sommer wird das leichte, süße Radler sehr gerne getrunken.

Gösser-Radler bei Aldi Süd neu im Sortiment

Leider, werden die Radler-Fans sagen, musste man teilweise lange nach einem Supermarkt suchen, der das süffige Gösser im Angebot hat. Doch Discount-Riese Aldi wird das nun ändern. Ab dem 12. Juli ist Gösser-Radler dort in der Warenliste. Auch die alkoholfreie Variante ist erhältlich. Zwar bietet Aldi statt den Glasflaschen ausschließlich Dosen an, doch die halten im Sommer bekanntlich länger kalt.

Gösser zum Tiefstpreis: Aldi eröffnet eine neue Preisschlacht

Bislang war Gösser in Deutschland nur bei den großen Supermarkt-Ketten von Rewe, Edeka und Real zu ergattern. In München ist es bereits weit verbreitet. Wie man von Discounter Aldi erwarten durfte, sticht er diese Konkurrenz beim Preis aus. Zwanzig Cent pro Dose können sich Kunden in Zukunft sparen. Die im Supermarkt üblichen 99 Cents drückt Aldi auf 79.

Aldi Nord macht nicht mit - Angebot nur in Süddeutschland verfügbar

Im Norden der Republik muss man allerdings immer noch nach Gösser suchen. Aldi Nord wird das Radler nicht anbieten, obwohl der Schwesternkonzern unlängst eine engere Zusammenarbeit, gerade in der Produktpalette, angekündigt hatten. Vielleicht schwappt der Hype aber auch bald bis ins Aldi-Nord-Gebiet. In Österreich wurde die Marke aus der Steiermark kürzlich zum beliebtesten Radler der Alpenrepublik gewählt.

Nach Strafzetteln auf dem Kundenparkplatz setzt Aldi einen drauf und drohte einem Kunden mit Hausverbot wegen einer Lappalie. Seine Frau beschwert sich. Aktuell gibt es bei dem Supermarkt auch noch einen anderen Aufreger: Bei einem Trendprodukt kassiert Edeka hippe Käufer richtig ab.

Was draufsteht ist scheinbar nicht immer was drinsteckt. So erlebte ein Aldi-Kunde neulich eine unschöne Überraschung, als er ein Aufbackbaguette kaufte.

Video: Dieses Aldi-Produkt ist nicht mehr kostenlos

Mehrere größere Veränderungen stehen bei den Discounter-Ketten Aldi Süd und Aldi Nord bevor. So gibt es bei Aldi eine bedeutende Änderung beim Sponsoring. Die Unternehmen wollen ihre Produktpaletten aneinander anpassen, wodurch viele Produkte vor dem Aus stehen würden. Konkret betrifft dies beispielsweise Pizzen - hier hat Aldi etwas Wichtiges geändert. Außerdem wird gerade diskutiert, ob es unfair ist, dass Lidl und Aldi keine Mehrweg-Pfandflaschen annehmen müssen.