WLAN-Repeater bei Aldi zum Schnäppchenpreis - doch es gibt einen entscheidenden Haken

Aldi hat ab Donnerstag einen günstigen WLAN-Repeater im Angebot, der auch als Router genutzt werden kann. Doch es gibt einen entscheidenden Haken.

München - Das ist mal ein Schnäppchen! Für 17,99 Euro gibt es ab Donnerstag bei Aldi Nord den Maginon Dual-Band WLAN-Verstärker WLR-755 AC. Was kompliziert klingt, ist in Wahrheit ein Alleskönner in Sachen drahtlosem Internet für den Haushalt und für unterwegs. Doch das Gerät vom Discounter-Giganten hat einen entscheidenden Haken.

Aldi verspricht im Prospekt einen echten Allrounder: Das Gerät soll nicht nur schwache WLAN-Signale so verstärken, dass man in der ganzen Wohnung oder im ganzen Haus bequem surfen kann, sondern es kann auch selbst ein WLAN-Netzwerk erstellen, wenn man selbst eigentlich nur ein LAN-Kabel hat. Das kann dann als privater Hotspot für Smartphone, Tablets und andere Geräte genutzt werden, an die kein LAN-Kabel angeschlossen werden kann und ist zudem ideal für Gäste.

WLAN-Repeater bei Aldi: Test zeigt viel Positives - und ein entscheidendes Problem

Dazu bietet das Gerät laut Aldi-Nord.de eine einfache Bedienung in Verbindung mit einer kostenlosen App. Außerdem gibt es die Möglichkeit, gleichzeitig ein WLAN-Netzwerk anzubieten, mit einem weiteren Gerät, aber alle Vorteile einer LAN-Verbindung wie schnellere Up- und Download-Geschwindigkeiten zu nutzen. Sehr praktisch! Weiterer Vorteil: Das Gerät nutzt die sogenannte Dual-Band-Technologie. Das bedeutet, dass das Signal auf zwei unterschiedlichen Frequenzen aufgenommen und verstärkt wird. Ist eine überlastet, wird automatisch gewechselt und weiter geht der Surfspaß.

Das Internetportal Techbook hat das Gerät vorab auf Herz und Nieren getestet - mit guten Ergebnissen. Die Bedienung ist einfach, die Einrichtung unkompliziert, das Zubehör überschaubar. Allerdings hat das Gerät für die Profis rund um Technik einen entscheidenden Haken: Die Geschwindigkeiten zum Surfen sinken entscheidend.

WLAN-Repeater bei Aldi: Download-Geschwindigkeiten teilweise um 75 Prozent niedriger

Im WLAN-Betrieb wird die Geschwindigkeit über das Discounter-Gerät mehr als halbiert, auch im LAN-Modus überzeugt es nicht, die Download-Raten sinken teilweise um das Vierfache. Daher das Fazit der Experten: Trotz des günstigen Preises und der Vielseitigkeit des Gerätes ist es sinnvoller in ein Profi-Gerät zu investieren. Denn ein Schnäppchen ergibt nur Sinn, wenn es auch wirklich etwas taugt - und keinen Haken hat.

