Airline-Chef verkündet Ende der Billigflüge und erntet Kritik: „Reisen nur noch für Reiche“

Von: Patricia Huber

Mit Billigflügen soll in diesem Sommer Schluss sein. Zumindest, wenn es nach dem Chef des Reise-Riesen Tui geht. Er erwartet keine Schnäppchen-Flüge.

Hannover – Tui-Chef Sebastian Ebel hält die Zeit der Billigflüge für beendet und sieht für diesen Sommer weniger Chancen auf Last-Minute-Schnäppchen. „Es wird 2023 keinen ‚Last-Minute-Sommer‘ geben, wie es ihn früher gab“, sagte der Chef des weltgrößten Reisekonzerns der Bild am Sonntag. „Im Gegenteil: Die Preise werden kurz vor Abflug eher höher als günstiger sein, weil auch die Hoteliers und Fluggesellschaften wissen, dass kurzfristig immer noch viel gebucht wird. Spontane Schnäppchen werden die absolute Ausnahme sein.“

Tui-Chef: „Billigangebote wird es nicht mehr so geben wie früher“

Bei Flugreisen komme zudem noch die Reduzierung der Kapazitäten an den Flughäfen hinzu. „Gerade die Nachfrage nach Urlaubsflügen übersteigt das Angebot. Deshalb wird es diese Billigangebote mit punktuellen Ausnahmen für Marketingaktionen nicht mehr so geben wie früher“, sagte Ebel.

Der Reisekonzern war während der Pandemie in Schieflage geraten, will die Talsohle aber durchschritten haben. „Wir werden in diesem Jahr einen Gewinn erzielen. Die staatlichen Hilfen haben wir in den letzten Tagen vollständig zurückgezahlt“, sagte Ebel.

Der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) und die staatseigene Förderbank KfW hatten Tui nach dem Geschäftseinbruch infolge der Corona-Pandemie mit Kapitalspritzen, Anleihen und Kreditlinien von zusammen rund 4,3 Milliarden Euro vor dem Untergang bewahrt. Aus Sicht des WSF hat der Konzern seine pandemiebedingten Probleme nun hinter sich gelassen.

Wer kurzfristig seinen Urlaub bucht, wird diesen Sommer draufzahlen.jpg © Boarding_Now via Imago

Kunden uneinig: „Reisen nur für Reiche“ vs. „Flugreisen sollten wertvoller werden“

Bei den Urlaubern kommt die Ansage des Tui-Chefs aber nicht gut an. Auf Instagram kritisiert ein User: „Reisen nur noch für Reiche.“ Andere sehen die Aussage kritisch und glauben nicht an ein Ende des Preiskampfs im Luftfahrtsektor. „Fakt ist, wenn es keine Billigflüge mehr gibt, fliegt niemand mehr in den Urlaub. Und dann werden auch die Fluggesellschaften darunter leiden!“, ist sich ein Social-Media-Nutzer sicher.

Andere hingegen freuen sich über das Ende der Billigflüge und sehen die positiven Aspekte der Entwicklung. Allen voran: der Klimaschutz. „Fliegen ist sowas von gestern“, schreibt eine Nutzerin. Eine andere fordert ein Gleichgewicht beim Thema Flugreisen. Sie schreibt: „Flugreisen sollten möglich bleiben, aber wertvoller werden. Für drei Tage Party nach Mallorca fliegen, muss nicht sein. Einmal im Jahr eine Flugreise aber schon.“ Ein weiterer Nutzer macht ebenfalls deutlich, dass Fliegen „nicht richtig wertgeschätzt“ wird. Ein anderer fordert, dass von den höheren Flugpreisen auch schließlich das Personal besser bezahlt wird. (ph/dpa)