Ab Sommer: A380 feiert Comeback bei der Lufthansa - Einsatz ab München

Von: Thomas Schmidtutz

Die Großraumjets A380 wurden die letzten Jahre von der Lufthansa nicht benutzt. Nun werden ein paar Maschinen vom Lagerplatz an die Startbahn zurückgebracht. © Javier Escriche / dpa

Bereits vor der Corona-Pandemie nahm die Lufthansa den Riesenjet A380 aus dem Programm. Nun feiert das Modell sein Comeback - und geht ab Sommer wieder auf den Start.

München - Die Lufthansa nimmt nach dreijähriger Unterbrechung im Sommer ihren regulären Flugbetrieb mit den Großraumjets vom Typ Airbus A380 wieder auf. Ab 1. Juni gehe es damit täglich ab München nach Boston, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch in Frankfurt mit. Ab 4. Juli werde zudem jeden Tag eine A380 Richtung New York abheben.



Die Lufthansa hatte die A380 bereits vor der Corona-Flaute aus der eigenen Flotte genommen. Wegen drastischer Umsatzrückgänge wegen der Pandemie hatte die Airline zwischenzeitlich insgesamt rund 150 Maschinen stillgelegt. Die A380-Flotte, die wegen der vier Triebwerke besonders viel Sprit verbraucht, blieb zwischenzeitlich komplett auf der Strecke. Beliebte Ziele wie San Francisco und New York flog die Airline zuletzt mit kleineren Maschinen an.

Lufthansa: Vier Großraum-Maschinen ab München

Doch mit dem Ende der Corona-Pandemie steigt auch die Nachfrage auf der Langstrecke deutlich an. Jetzt holt die Airline mehrere stillgelegte Riesen-Jets mit jeweils 509 Sitzen wieder zurück. Bis Ende 2023 werden den Angaben zufolge insgesamt vier A380 für den Einsatz ab München eingesetzt.

