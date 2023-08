Lindner für Absenkung der Grunderwerbsteuer – doch Bundesländer wollen die Einnahmen behalten

Von: Amy Walker

Um den angeschlagenen Immobilienmarkt anzukurbeln, will der Finanzminister eine Absenkung der Grunderwerbsteuer möglich machen. Doch die Länder wollen nicht auf die Einnahmen verzichten.

Berlin – Die Ampel-Koalition gerät immer mehr in Zugzwang. Die Krise in der Baubranche ist alarmierend, schließlich sollten viel mehr Wohnungen gebaut werden, um die vorherrschende Wohnungsnot vor allem in Großstädten zu überwinden. Um die Krise wieder in den Griff zu bekommen, gibt es unterschiedliche Vorschläge. Ein Hilfspaket soll im September von Bauministerin Klara Geywitz (SPD) vorgelegt werden.

Aber auch der Finanzminister hat Ideen: Christian Lindner (FDP) würde gerne den Bundesländern die Möglichkeit geben, die Grunderwerbsteuer auszusetzen, damit der Kauf einer Immobilie wieder attraktiver wird. Das Problem: Zwar kann Lindner den gesetzlichen Rahmen dafür schaffen. Doch die Bundesländer entscheiden darüber, ob es auch tatsächlich eine Absenkung gibt. Und die sind alles andere als begeistert von der Idee, eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen einzudämmen.

Über welche Einnahmen verfügen die Länder alleine?

Es gibt vergleichbar wenige Steuern, über die die Bundesländer ganz alleine verfügen können. Die Liste ist kurz und ein Blick darauf verrät: Die meisten sind wenig lukrativ. Hier eine Übersicht der Landessteuern:

Vermögenssteuer

Erbschaftsteuer

Grunderwerbsteuer

Rennwettsteuer

Lotteriesteuer

Feuerschutzsteuer

Biersteuer

2022 haben die Bundesländer laut Statistischem Bundesamt 17,1 Milliarden Euro durch die Grunderwerbsteuer eingenommen, die größte einzelne Einnahmequelle. Bei der Erbschaftsteuer kamen für die Länder 11,4 Milliarden Euro auf. Bei der Rennwett- und Lotteriesteuer waren es 2022 insgesamt 2,6 Milliarden Euro.

Der Steuersatz für die Grunderwerbsteuer ist in den Ländern unterschiedlich hoch. Am meisten verlangen die Länder Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen, wo der Steuersatz 6,5 Prozent beträgt. Für ein Haus, das 500.000 Euro kostet, müssen Käufer also 32.500 Euro für die Grunderwerbsteuer drauflegen. Den niedrigsten Steuersatz haben Bayern und Sachsen mit 3,5 Prozent. Dort würde derselbe Käufer also nur 17.500 Euro an Steuern zahlen müssen.

Für die Länder würde also eine Absenkung der Grunderwerbsteuer ein Verzicht auf sehr viel Geld bedeuten – Geld, das sie nach eigenen Angaben dringend brauchen. Deshalb ist es wenig überraschend zu hören, dass die meisten Bundesländer recht wenig vom Vorschlag aus dem Finanzministerium halten. Das ergab eine Umfrage des Handelsblatts.

Drei Bundesländer würden Grunderwerbsteuer absenken

Demnach haben sich nur drei Bundesländer offen für eine Absenkung der Grunderwerbsteuer gezeigt. Darunter: Hessen und Bayern. Beide Bundesländer haben eines gemeinsam: Die Landesparlamente werden im Herbst neu gewählt. So wurde in Bayern gelobt, dass sich Lindner „endlich diesem Thema widmet“. In Hessen würde man die Idee „sehr begrüßen“, so die Zeitung.

Ein Aussetzen der Grunderwerbsteuer wird von Finanzminister Lindner und der Baubranche gefordert. © Frank Hoermann/SVEN SIMON/Imago

Der Dritte im Bunde ist Berlin. Hier setze man sich für den Vorschlag Lindners ein, heißt es im Handelsblatt. Dort gilt aber eine andere Situation als in den meisten anderen Ländern. Die Hauptstadt ist sowohl Land als auch Gemeinde, sodass die Grunderwerbsteuer nicht die größte Einnahmequelle ist. In Berlin war das 2022 die Gewerbesteuer mit 2,85 Milliarden Euro. Die Grunderwerbsteuer machte 1,4 Milliarden Euro aus. In allen anderen Bundesländern lehnt man den Vorschlag Lindners ab.

Baubranche fordert Absenkung der Grunderwerbsteuer

Nicht nur Finanzminister Lindner fordert eine Absenkung der Grunderwerbsteuer, um die Immobilienbranche zu unterstützen. Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien-Ausschusses, forderte in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur ein Aussetzen der Grunderwerbsteuer. Auf der Wunschliste des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie stehen ein Ausweiten des Zinsverbilligungsprogramms der Förderbank KfW, bessere Abschreibungsmöglichkeiten, ein Absenken der Grunderwerbsteuer und eine Investitionszulage für öffentliche Wohnungsgesellschaften.