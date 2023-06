Gefahr für Industrie und Steuerzahler? Chef von Münchner Lkw-Bauer MAN warnt vor Milliardengrab

Von: Patrick Freiwah

Teilen

Gelten ab 2025 in Europa strengere Abgasregeln? Die geplante Norm Euro 7 hat viele Gegner. Der Chef des Lkw-Bauers MAN sieht erhebliche Mehrkosten - auch für den Steuerzahler.

München - Die geplante Einführung der Abgasnorm Euro 7 spaltet europaweit die Gemüter. Wirtschaftsvertreter der Industrienationen fürchten akute Mehrkosten, sollte die strengere Regulierung eine Richtlinie der Europäischen Union werden, die in nationale Gesetze gegossen werden.

Alexander Vlaskamp, Chef des Münchner Lkw-Bauers MAN, rechnet gar mit Mehrkosten in Milliardenhöhe. „Man bürdet uns für den Fall, dass das Gesetz so kommt wie jetzt geplant, enorme Kosten von grob geschätzt rund einer Milliarde Euro in der Gruppe für die Investition in eine auslaufende Technologie auf, obwohl wir vor einer gewaltigen Transformation stehen“, schilderte der Vorstandsvorsitzende der Traton-Marke (Tochterunternehmen von Volkswagen) jüngst gegenüber Welt am Sonntag.

Abgasnorm Euro 7? MAN-Chef fordert Subventionen für Euro-6-Modelle

Ihm zufolge würde das Vorhaben für die Nutzfahrzeuge der Zukunft von MAN, Scania und Co. mehr Kraftstoff bedeuten, während die Stickoxide nur marginal abgesenkt werden könnten. Vlaskamp macht sich stattdessen für Subventionen beim Kauf von Lastwagen stark, die den Euro-6-Standard einhalten - um ältere Modelle von den Straßen zu bringen.

Die im Raum stehende Abgasnorm Euro 7 sorgt sowohl innerhalb Deutschlands als auch auf EU-Ebene für Zündstoff: Während Grünen-Umweltministerin Steffi Lemke schnellstmöglich die neue Regelung auf den Weg bringen möchte, stemmen sich die Auto-Lobby und auch FDP-Verkehrsminister Volker Wissing dagegen. Hauptgrund sind die zu erwartenden Kosten für Industrie und Wirtschaft. Die Automobilindustrie machte unlängst auch klar, dass dieser Aspekt sich auch auf die Kunden auswirken würde.

Schild des Lkw-Bauers MAN: Der Chef der VW-Marke warnt vor erheblichen Mehrkosten bei einer neuen Abgasnorm Euro 7. © IMAGO/Zoonar.com/Wolfgang Filser

Neue Abgasnorm würde für Nutzfahrzeuge von MAN und Co. wohl ab 2027 gelten

Während die EU eine Einführung der Abgasnorm Euro 7 für Sommer 2025 anpeilt, stellen sich einige Länder der Europäischen Union dagegen, aufgrund der finanziellen Auswirkungen für die heimische Wirtschaft. Angesichts des abzusehenden Schwenks hin zu abgasfreien Elektro- und womöglich auch Brennstoffzellenantrieben halten Hersteller den Aufwand für zu hoch. Für schwere Nutzfahrzeuge wie Lkw und Busse soll die neue Abgasregelung zwei Jahre später - Mitte 2027 - eingeführt werden.

Ende 2022 hatte die EU-Kommission Vorschläge für eine Überarbeitung der Schadstoffgrenzwerte von Fahrzeugen gemacht. Dann würden übrigens auch E-Autos von der Neuregelung betroffen sein: Denn die geplante Abgasnorm Euro 7 beinhaltet auch, dass künftig Schadstoffe wie Feinstaub durch Reifenabrieb und Bremsen reguliert werden. Das heißt, auch Elektroautos wären betroffen. (PF mit Material der dpa)