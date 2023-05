1300 Euro Rente: So viel Steuern werden darauf fällig

Von: Lisa Mayerhofer

Wie hoch ist die Steuerlast bei 1300 Euro Rente?

Die Rente für langjährig Versicherte in Deutschland betrug Ende 2021 durchschnittlich 1370 Euro. Doch wie viel Steuern fallen davon an und was bleibt davon übrig?

Berlin – Auch Rentner und Rentnerinnen müssen Steuern zahlen. Die individuelle Steuerlast kann dabei je nach Einkommen, Lebenssituation und Renteneintrittsjahr unterschiedlich ausfallen. Eine Musterrechnung soll zeigen, wie hoch die Steuerlast ungefähr bei einer Rente von 1300 Euro ist – einem Durchschnittswert für viele Menschen, die jahrzehntelang in die Rentenkassen eingezahlt haben.

1370 Euro Rente im Durchschnitt für langjährig Versicherte

Denn: Die Rente für langjährig Versicherte in Deutschland betrug Ende 2021 durchschnittlich 1370 Euro. Das geht laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Im Osten waren es demnach nur 1255 Euro, im Westen 1423 Euro monatlich.

Als langjährig Versicherter gilt, wer mindestens 40 Jahre lang in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Am höchsten waren die Durchschnittsrenten für diesen Personenkreis dem Bericht zufolge im Saarland mit 1488 Euro, am niedrigsten waren dagegen die Renten in Thüringen mit 1226 Euro.

1300 Euro Rente: Steuerbelastung und Grundfreibetrag

Wer 1300 Euro gesetzliche Rente im Monat bezieht, kommt auf jährlich 15.600 Euro Renteneinkünfte. In unserem Beispiel nehmen wir an, dass die Person, die diese Rente bezieht, keine weiteren Einnahmen hat, die ebenfalls versteuert werden müssten.

Sobald diese Einkünfte über dem steuerlichen Grundfreibetrag liegen, muss eine Steuererklärung abgegeben werden. Dieser liegt 2023 bei 10.908 Euro pro Jahr. Das bedeutet, dass man als alleinstehende Person bei einer Rente von 15.600 Euro im Jahr über dem Grundfreibetrag liegt und Steuern bezahlen muss.

Doch dazu kommt noch, dass je nach Renteneintrittsjahr eine unterschiedliche Besteuerung der Rente anfällt, die bis 2040 auf 100 Prozent ansteigen soll. Wer beispielsweise 2022 in den Ruhestand gegangen ist, muss 82 Prozent seines Renteneinkommens versteuern. 2023 steigt der Wert auf 83 Prozent. Dieser Wert bleibt nach Renteneintritt bestehen.

1300 Euro Rente: Welche Beträge steuerpflichtig sind

Gehen wir in unserem Beispiel davon aus, dass sich die Person 2022 in den Ruhestand begeben hat. Damit sind für sie 18 Prozent der Renteneinkünfte steuerfrei. Bei einer Bruttorente von 1300 Euro sind das 2808 Euro, die nicht versteuert werden müssen. Die restlichen 12.792 Euro sind steuerpflichtig.

Allerdings bleiben auch die steuerpflichtigen Bezüge bis zur Höhe des steuerlichen Grundfreibetrags für Rentner und Rentnerinnen steuerfrei, betont ihre-vorsorge.de. Das heißt: Die 10.908 Euro können für das Jahr 2023 auch weggerechnet werden.

Hinzurechnen muss man der Website zufolge noch die vollen Beiträge zur Sozialversicherung (Kranken- und Pflegeversicherung), den Sonderausgabenpauschbetrag von 36 Euro sowie einen Werbungskostenpauschbetrag von 102 Euro.

Wichtig: Diese Berechnung stellt eine grobe Schätzung dar, da die Besteuerung der Rente von individuellen Faktoren abhängt. Wer zusätzliche Einkünfte hat oder bestimmte steuerliche Abzüge geltend machen kann, erhält wiederum ein anderes Ergebnis.

