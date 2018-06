Zweites Gruppenspiel für Dänemark: Noch-Bremer Delaney im Fokus

Gegen Australien

+ © imago Chef im Mittelfeld der Dänen: Noch-Bremer Thomas Delaney. © imago

Wenn die dänische Nationalmannschaft bei der WM in Russland am Mittwoch (14 Uhr) gegen Australien spielt, steht Noch-Werderaner Thomas Delaney in besonderer Verantwortung. Nach dem Ausfall von William Kvist (Rippenbruch) ist Delaney zum Chef im zentralen Mittelfeld aufgestiegen.