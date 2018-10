Kohfeldts Zuspruch für Eigentor-Pechvogel Beijmo

Bremen - Regionalliga statt Bundesliga, U23 statt Profis, Lohmühle statt Weserstadion. Der Grund, warum sich Felix Beijmo sein Pflichtspiel-Debüt für Werder Bremen sicher ganz anders vorstellte, waren aber gewiss nicht allein diese Gegebenheiten.

Der 20-Jährige hatte gegen den VfB Lübeck nach nur zwölf Minuten Spielzeit den Ball ins eigene Netz gestolpert. Das Eigentor war der Ausgleich bei der 1:3-Niederlage im Spitzenspiel der Regionalliga Nord am Freitag. Werders Profi-Trainer Florian Kohfeldt will den Lapsus aber nicht überbewertet wissen.

„Es ist natürlich schade, wenn dir im ersten Spiel ein Eigentor unterläuft“, sagte der Coach nach dem 2:0 des Bundesliga-Teams bei Schalke 04. „Aber da müssen wir auch ein bisschen Verständnis für den Jungen haben. Ich würde da gerne eine Lanze für ihn brechen.“

Kohfeldt: „Er ist ein sehr guter Junge“

Statt Kritik gab es also Zuspruch. „Er ist unheimlich bemüht im Training, versucht zu lernen, da es einer gewisse Anpassung bedarf. Da müssen wir auch nicht drumherum reden“, sagte Kohfeldt. Beijmo war vor der Saison für drei Millionen Euro vom schwedischen Erstligisten Djurgardens IF zu Werder gewechselt, hat aber noch nicht das Leistungsvermögen für Deutschlands höchste Spielklasse.

Deswegen sollte der 20-Jährige jetzt in der U23 Spielpraxis sammeln. Kohfeldt kündigte außerdem an, dass der Rechtsverteidiger am Dienstag im Test gegen Arminia Bielefeld 70 bis 90 Minuten mit den Profis spielen solle. „Er ist ein sehr guter Junge und wird seine Entwicklung bei uns gehen. Wir brauchen Geduld. Der Transfer war eine Investition in die Zukunft. Ich bin fest davon überzeugt, dass er sich in die Richtung entwickeln wird.“ Was macht da schon ein Eigentor in der Regionalliga?

