Zentrale Figur mit offener Zukunft

Meppen - Es war ein Schreckmoment, keine Frage. Als Zlatko Junuzovic in der 80. Minute nach einem Zweikampf auf dem feuchten Rasen liegen blieb und sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an den linken Fuß fasste – da dürfte Werders Trainer Alexander Nouri auf der Bank ganz anders geworden sein.

Neun Wochen lang war Junuzovic seit Ende Juli mit Achillessehnenproblemen ausgefallen. Erst in der Vorwoche während des Nordderbys feierte er sein Comeback – und nun hatte es schon wieder seinen linken Fuß erwischt! Es dauerte einige Minuten, dann die Entwarnung: Der Kapitän konnte weitermachen. Während Werders schwachem Auftritt beim 3:3 (1:1) im Testspiel gegen den Drittligisten SV Meppen war das am Ende fast noch die beste Nachricht des Abends. Nouri erklärte hinterher, wie sehr seine Mannschaft in der Bundesliga auf den Österreicher angewiesen ist.

Nouri: Junuzovic ist ein „Verbindungsspieler“

„Er hat einen sehr guten Tempowechsel“, begann der Coach, der Junuzovic in Meppen zur zweiten Halbzeit für Philipp Bargfrede ins Spiel gebracht hatte. Zwar gelang auch dem 30-Jährigen längst nicht alles, er war aber immerhin am zwischenzeitlichen Bremer 2:1 durch Ousman Manneh entscheidend beteiligt. In der 57. Minute eroberte Junuzovic einen verlorenen Ball am gegnerischen Strafraum zurück und bereitete den Treffer damit vor. „Da hat er gut nachgesetzt und den Ball im Gegenpressing gewonnen“, sagte Nouri zu der Szene, die er in ähnlicher Form nun auch in der Liga wieder von seinem Kapitän sehen will.

In den Plänen von Werders Trainer ist Junuzovic eine zentrale Figur. Der Mittelfeldspieler ist das Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff. Er kann sowohl beim Verteidigen helfen als auch nach vorne wichtige Impulse liefern. Da Werder nach sieben Spieltagen noch immer händeringend auf der Suche nach der richtigen Balance zwischen Defensive und Offensive ist, verbinden Nouri und sein Team nicht eben wenig Hoffnung mit der Rückkehr von Junuzovic. „Er ist ein Verbindungsspieler“, sagte Nouri und ergänzte: „Man könnte auch sagen, dass er unser Umschaltspieler ist.“ Erobert Werder einen Ball, soll er in der Regel an den Österreicher gehen, der dann als Taktgeber das Tempo vorgibt und den Offensivspielzug einleitet.

+ Zlatko Junuzovic beglückwünscht Jerome Gondorf zu dessen Tor im Test gegen den SV Meppen. © nordphoto

Neben seinen Qualitäten auf dem Platz schätzt Nouri den Profi auch als Menschen sehr, was nicht zuletzt dadurch deutlich wurde, dass er Junuzovic schon in der Schlussphase der vergangenen Saison zum neuen Kapitän ernannte, obwohl noch gar nicht klar war, ob der Spieler über den Sommer hinaus in Bremen bleiben würde. Als der türkische Erstligist Trabzonspor Interesse bekundete und für Verhandlungen nach Bremen kam, sah es kurzzeitig nach einem Blitz-Abgang aus. Letztlich konnten sich die Vereine nicht einigen, und auch Junuzovic wollte bleiben. Seine Zukunft ist trotzdem bis heute Thema geblieben, schließlich läuft der Vertrag des 55-fachen Nationalspielers im Sommer aus.

Dass Werder den Österreicher, der seit 2012 im Verein ist, gerne halten möchte, hat Sportchef Frank Baumann schon mehrfach betont. Das erste Angebot des Clubs (mit deutlich geringeren Konditionen als bisher) hat Junuzovic im Sommer abgelehnt. Er weiß, dass es womöglich der letzte Vertrag seiner Karriere wird und möchte keine Abstriche machen. Beide Seiten dürften sich also bald wieder an den Verhandlungstisch setzen. Sportlich kann Junuzovic bis dahin weitere Argumente für ein besseres Angebot sammeln – führt er Werder aus der Krise, dürften die Chancen nicht schlecht stehen, dass er es bekommt.

