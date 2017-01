Junuzovic glücklich in Bremen: "Es passt hier alles"

Werder-Spieler im Interview

Alhaurin el Grande - Von Björn Knips. Es ist schon Abend in Alhaurin el Grande, als sich Zlatko Junuzovic Zeit für ein Interview im Mannschaftshotel nimmt. Der 29-Jährige bestellt noch einen Kaffee, dann spricht er ausführlich über seine Rolle und Zukunft bei Werder sowie über seine neue Aufgabe als Vater. Beides macht ihm großen Spaß, aber beides sei auch anstrengend, sagt der Österreicher.

Herr Junuzovic, wovon halte ich Sie gerade ab, was machen Sie sonst so um 19.30 Uhr im Trainingslager?



Zlatko Junuzovic: Normalerweise telefoniere ich mit meiner Familie, informiere mich, wie es läuft. Das mache ich so drei-, viermal am Tag.

So oft?

Junuzovic: Ja, in der Früh, am Mittag, nachmittags und am Abend noch mal. Per Videoanruf über WhatsApp.

Dann können Sie ja Ihren kleinen Sohn auch sehen.

Junuzovic: Das ist super. Er weiß zwar noch nicht, worum es geht, er ist ja erst vier Monate alt, aber mich freut’s ungemein.

Aber Hand aufs Herz: Hier mal ungestört zu schlafen, ist auch nicht schlecht, oder?

Junuzovic: Ja klar. Zuletzt hatten wir schon ein paar harte Nächte mit dem Kleinen. Ich bewundere jede Frau, die das so durchzieht. Das ist ein Fulltime-Job. Es gibt richtig schöne Momente, aber es gibt auch anstrengende Zeiten. Meine Frau macht das überragend, ich bin ganz, ganz stolz auf sie. Ich helfe, wo es geht. Ganz ehrlich, viele Männer würden das sicher nicht packen. Frauen können da häufig besser mit umgehen (lacht).

Freuen Sie sich schon auf den 21. Januar?

Junuzovic: Da ist das Spiel gegen Dortmund – mein 150. Bundesligaspiel. Das ist schon etwas Spezielles. Und Ende Januar bin ich genau fünf Jahre in Bremen. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.

Was bedeuten Ihnen diese Zahlen?

Junuzovic: Natürlich bin ich froh und stolz. Ich hatte großes Glück, dass mir große Verletzungen erspart geblieben sind.

Sie haben schon 210 Mal in der österreichischen Bundesliga gespielt. Werden Sie die Zahl auch in Deutschland erreichen?

Junuzovic: Das wäre schön, das ist schon eine Hausnummer.

Dazu müssten Sie noch länger in Deutschland bleiben. Gibt es den von Ihnen mal geäußerten Wunsch, noch einmal in ein anderes Land zu gehen, nicht mehr?

Junuzovic: Das muss man entscheiden, wenn es das zu entscheiden gibt. Aber generell ist es für uns in Deutschland wegen der Sprache einfacher. Gerade jetzt mit einem Kind. Natürlich hat man das im Hinterkopf.

Im vergangenen Sommer haben Sie Wechselabsichten angedeutet. Ist das auch in der aktuellen Transferphase ein Thema?

Junuzovic: Ich habe doch schon acht- bis zehnmal erklärt, dass ich ehrlich sein wollte und etwas hätte passieren können. Momentan ist aber gar nichts. Ich bin bei Werder, habe einen Vertrag bis 2018. Danach werden wir sehen, wie es weitergeht. Wir sind glücklich in Bremen, es passt hier alles. Ich habe hier so viel erlebt und weiß das zu schätzen. Deshalb lasse ich mich jetzt nicht von anderen Dingen ablenken.

Auf welcher Stufe Ihrer Karriere befinden Sie sich aktuell?

Junuzovic: Das frage ich mich manchmal auch. Clemens Fritz, Claudio Pizarro und Jaroslav Drobny sind gute Beispiele, wie lange man spielen kann. Die sind schon weit über 30 – und ich nicht mal 30. Aber es ist schon stark, wie die Drei auf sich und ihren Körper aufpassen. Das ist auch mein Ziel. Die Intensität in der Bundesliga ist riesengroß. Es geht hin und her. Ich spüre schon, dass ich mehr Regeneration brauche als mit Anfang 20. Und es gibt Phasen, da fällt es mir auch mal schwer, morgens aufzustehen.

Was machen Sie dann?

Junuzovic: Trotzdem aufstehen (lacht). Ich mache dann mein Programm intensiver – wie Gymnastik und Stabilisationsübungen.

Daheim neben dem Bett?

Junuzovic: Ein paar Übungen schon, aber meistens fahre ich einfach, ein, zwei Stunden eher zum Training und mache dort etwas, um den Körper zu stabilisieren.

Vor zwei Jahren gab es eine bemerkenswerte Aktion der Fans, die Sie quasi zur Vertragsverlängerung getrieben haben. Inzwischen werden Sie viel kritischer gesehen – was ist passiert?

Junuzovic: So gepusht zu werden, das hat mich damals schon stolz gemacht. Die Erwartungshaltung ist dann einfach höher geworden, weil du auf einem gewissen Level bist. Das ist völlig in Ordnung. Aber schauen wir uns doch mal die letzte Saison an: Die Hinrunde von mir war nicht so gut, die Rückrunde dann wieder besser. Die Gesamtsituation der Mannschaft kommt auch noch dazu. Und wenn du groß gelobt wirst, dann geht es oftmals genauso stark auch in die andere Richtung.

Schmerzt die Kritik?

Junuzovic: Natürlich beschäftigt dich das, das kannst du nicht ausblenden. Jeder denkt darüber nach, wie er aus einer schlechten Phase wieder herauskommt. Aber dann brauchst du auch Zeit und Ruhe, dass es wieder besser werden kann. Das ist ein Lernprozess. Ich bin jetzt ruhiger und kann die Sachen besser einschätzen.

Sie haben zuletzt als einer von zwei Sechsern gespielt und dabei den etwas offensiveren Part übernommen. Nun gibt es in Thomas Delaney eine neue, hochgelobte Konkurrenz auf Ihrer Position. Setzt Sie das unter Druck?

Junuzovic: Konkurrenz belebt doch das Geschäft. Ich muss ganz ehrlich sagen: Thomas macht einen sehr guten Eindruck, er ist sehr präsent, sehr zweikampfstark, hat ein gutes Passspiel, ein gutes Auge. Das pusht dich, um selbst auch noch mehr Präsenz zu zeigen, voranzugehen und noch mehr zu arbeiten. Das kann doch nur gut sein.

Es ist die erste Vorbereitung unter Alexander Nouri. Lernt die Mannschaft den Trainer jetzt neu kennen?

Junuzovic: Nein. Natürlich ist es etwas anders als daheim. Aber seine Grundstimmung, seine Ansprachen sind nicht anders. Er ist sehr motivierend. Das hilft vor allem, wenn du platt bist. Und es ist wirklich intensiv hier.

Trotzdem ist die Stimmung bemerkenswert gut, es wird extrem viel gelacht.

Junuzovic: Es ist aber kein Zirkus. Wir sind schon sehr konzentriert. Aber unsere Grundstimmung ist einfach gut. Es hat uns gut getan, fünf Spiele am Stück ungeschlagen zu sein. Und es arbeiten alle für eine gute Stimmung – auch das Trainerteam. Jeder akzeptiert schwierige Entscheidungen und zieht trotzdem voll mit. Und wenn du dich mit jemandem gut verstehst, wirst du für ihn noch mehr auf dem Platz tun. Genau das brauchen wir.

Ihre Ziele für 2017?

Junuzovic: Gesund bleiben und nicht wieder so eine Rückrunde erleben wie letztes Jahr. Das war nervenaufreibend genug.