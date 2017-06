Junuzovic: "Die Narbe habe ich immer noch"

Werders Österreicher hat mit Irland noch eine Rechnung offen

Dublin. In diesem Spiel gilt es für die österreichische Nationalmannschaft - und damit auch für die Werder-Profis Zlatko Junuzovic und Florian Kainz: In WM-Qualifikationsgruppe D benötigt das Team am Sonntagabend dringend einen Auswärtssieg in Irland, um sich die Chance auf eine Teilnahme an der WM-Endrunde 2018 in Russland zu bewahren.