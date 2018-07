Trainingslager-Ticker: Rashica bricht das Training ab

Zell/Bremen - Der SV Werder Bremen ist am Donnerstag ins erste Trainingslager der Vorbereitung auf die Saison 2018/2019 gestartet: In Zell am Ziller will Cheftrainer Florian Kohfeldt seiner Mannschaft den ersten Schliff verpassen. In unserem Werder-Trainingslager-Ticker informieren wir Euch fortlaufend über die Geschehnisse im Zillertal.

Samstag, 14 Juli 2018

+++ Erste Einheit beendet +++

Das war‚s mit der ersten Einheit am Samstag. Weiter geht‘s um 16 Uhr.

+++ Kruse fehlt beim Training +++

Das ist die Begründung.

+++ Milot Rashica bricht das Training ab +++

Werders Neuzugang wurde kurz mit Eis am Knie behandelt und hat dann den Trainingsplatz verlassen.

+++ Willkommen im Zillertal! +++

+ Jürgen L. Born im Zillertal. © Gumz

Der ehemalige Werder-Boss Jürgen L. Born ist heute Morgen ins Zillertal angereist und schaut bei der ersten Trainingseinheit zu.

+++ Kruse leicht angeschlagen +++

„Max ist gestern Abend vorrübergehend aus dem Zillertal abgereist um sich untersuchen zu lassen. Er ist aber bereits wieder auf dem Rückweg und wird voraussichtlich am Nachmittag wieder mit der Mannschaft trainieren sowie morgen spielen können“, erklärt Frank Baumann auf Werder.de

+++ Bargfrede und Johannsson individuell +++

Auch Philipp Bargfrede und Aron Johannsson nehmen heute Morgen nicht am Mannschaftstraining teil, sie machen Belastungssteuerung auf dem Rad.

+++ Max Kruse nicht beim Training +++

Wir finden für euch raus, was da los ist. Erklärung folgt in Kürze!

+++ Das Training hat begonnen +++

Die Jungs haben sich dann auch entschieden am Arbeitsplatz zu erscheinen. Das Training hat begonnen.

+++ Die Tribüne füllt sich +++

Rund 300 Fans haben sich schon rund um den Trainingsplatz versammelt.





+++ Erste Trainingseinheit +++

Die Mannschaft geht gleich auf den Platz. Heute mal kein strahlender Sonnenschein - es ist bewölkt im Zillertal.

+++ DailyDeich +++

Was Euch am dritten Tag des Werder-Trainingslagers im Zillertal erwartet, erfahrt ihr wie immer im DailyDeich.

Freitag, 13. Juli 2018

Tag 2 im Zillertal: Training, Blasmusik und neue Fußbälle

DeichStuben Reporter Carsten Sander und Janosch Lenhart fassen für euch den 2. Tag vom Werder-Trainingslager zusammen.

+++ Mit dem Fahrrad zurück ins Hotel +++

Raus aus der Sporthalle, ab aufs Fahrrad. Die Mannschaft radelt wieder ins Hotel.

+++ Abpfiff +++

Die zweite Einheit ist beendet. Die Mannschaft geht jetzt aber noch in die Sporthalle.

+++ Fritz schaut zu +++

Prominenter Besuch im Zillertal: Werder-Ehrenspielführer Clemens Fritz, der ein Trainee-Programm bei den Grün-Weißen absolviert, schaut beim Training zu. Fritz wird noch bis Montag Eindrücke sammeln.

+++ Bargfrede macht früher Schluss +++

Philipp Bargfrede hat die Nachmittagseinheit wegen individueller Belastungssteuerung etwas früher beendet.

+++ Training am Nachmittag +++

Die lange Mittagspause ist vorüber, ab auf den Platz! Die zweite Einheit des Tages hat die Werder-Profis begonnen. Jetzt heißt es wieder schwitzen für Max Kruse und Co.

+++ Teambuilding am Montag +++

Frank Baumann hatte es bereits angekündigt: Im Trainingslager im Zillertal wird es die eine oder andere Teambuilding-Maßnahme geben. Worum es dabei genau gehen soll, wollte der Werder-Sportchef nicht verraten – jetzt ist klar: Die Mannschaft wird ein Fahrsicherheitstraining absolvieren.

+++ Harnik hilft! +++

+++ Mittagspause +++

Um 16:30 Uhr trifft sich die Mannschaft zur zweiten Trainingseinheit des heutigen Tages.

+++ Fan-Talk läuft +++

Der Werder-Fan-Talk läuft - und Kohfeldt, Horsch sowie Hess-Grunewald stellen sich den Fragen der mitgereisten Bremer Fans.

+ Der Werder-Fan-Talk im Zillertal läuft. © gumzmedia

+++ Autogramme, Autogramme +++

+ Vor dem Fan-Talk heißt es Autogramme zu geben für die Werder-Profis. So, wie hier - für Marco Friedl, Felix Beijmo und Johannes Eggestein.

+++ Fan-Talk mit Kohfeldt, Horsch und Hess-Gruenwald +++

Zum Abschluss der ersten Trainingseinheit wird es nochmal richtig anstrengend. Die Werder-Profis absolvieren lange Tempoläufe. Danach beginnt gleich am Parkstadion der Fan-Talk mit Cheftrainer Kohfeldt und Präsident Hess-Grunewald.

+++ Sargent, Mbom und Beste trainieren individuell +++

Josh Sargent, Jean-Manuel Mbom und Jan-Niklas Beste trainieren nicht mit dem Team, sondern absolvieren ein Sonderprogramm abseits des Platzes. Alle drei Spieler sind aber fit. Es werden immer wieder mal einzelne Spieler oder Kleingruppen individuelle Einheiten mit Fitness-Experte Axel Dörrfuß absolvieren, wie der Club mitteilte.

+++ „Weihnachten“ für Bode +++

Bode wurde beim Sponsorenabend am Donnerstag von Umbro mit einer dicken Sporttasche voller Umbro-Klamotten „beschenkt“. „Für mich ist heute Weihnachten“, sagte der 48-Jährige. Hintergrund: Bode ist quasi direkt aus dem Urlaub ins Zillertal gereist, hatte vorher noch keine Zeit, sich ausrüsten zu lassen.

+++ Geschäftsführung und Aufsichtsrat im Zillertal +++

Auch die Geschäftsführung ist in Klaus Filbry, Hubertus Hess-Grunewald und Frank Baumann vollständig im Zillertal vertreten, der Aufsichtsrat wird in voller Stärke erwartet. Bisher dabei: Marco Bode, Andreas Hötzel und Axel Plaat.

+ Auch am Freitagmorgen schauen sich einige Werder-Fans das Training der Profis an. © gumzmedia

+++ Einheit am Morgen +++

Werder steht schon wieder auf dem Trainingsplatz! Die erste Einheit des zweiten Tages im Zillertal hat begonnen.

Donnerstag, 12. Juli 2018

Das war Tag 1

Kurz und schmerzlos zusammengefasst. Und wir sind nicht in Algorfa!

+++ Training beendet +++

Die erste Einheit im Zillertal-Trainigslager ist geschafft. Knapp zwei Stunden hat Werder-Trainer Kohfeldt seine Mannschaft schwitzen lassen. Nach der Einheit gab es eine Medienrunde mit Sportchef Frank Baumann. Berichte über den ersten Tag in Zell am Ziller folgen.

+++ Ab ins Zelt - Langkamp im Teamtraining +++

+ Nach einem lockeren Warmlaufen beordert Cheftrainer Florian Kohfeldt seine Mannschaft in ein Zelt abseits des Platzes. In diesem Zelt steht ein großer TV-Bildschirm. Womöglich für Analysen, Trainingsoptimierung etc. - Kohfeldt wird es uns sicher noch verraten. Anschließend geht es zurück aufs Feld. Sebastian Langkamp trainiert jetzt auch wieder mit der Mannschaft.

+++ Erste Einheit gestartet +++

Los geht's: Werder ist mit der ersten Trainingseinheit gestartet.

+++ Langkamp läuft individuell +++

+ Sebastian Langkamp läuft individuell. © gumzmedia Bevor die Mannschaft mit der ersten Einheit loslegt, läuft Sebastian Langkamp mit Physiotherapeut Florian Lauerer individuell ein paar Runden um den Platz. Gleich geht‘s los.

+++ Mit dem Rad zum Training +++

Gleich steht die erste Einheit an. Die Mannschaft kommt mit dem Fahrrad zum Trainingsgelände. Martin Harnik vorneweg.

+++ Der Werder-Tross ist da! +++

Um 13.05 Uhr ist das Team mit dem Bus am Posthotel vorgefahren. Etwa 50 Fans haben den Werder-Tross empfangen. Jetzt machen sich die Jungs kurz frisch, um 16.30 Uhr bittet Cheftrainer Florian Kohfeldt im Parkstadion zur ersten Einheit.

+++ Erste Reporter-Eindrücke aus dem Zillertal +++

Der SV Werder ist auf dem Weg ins Trainingslager im Zillertal, die DeichStube ist bereits vor Ort. Reporter Janosch Lenhart hat erste Eindrücke aus Zell am Ziller gesammelt.

+++ Werder wieder im Posthotel +++

Wie schon in den vergangenen Jahren residiert die Mannschaft im Posthotel. Eine Wohlfühl-Oase - eigentlich. Werder wird hier arbeiten. Die Mannschaft wird zwischen 12 und 13 Uhr hier eintreffen.

+++ So wohnt Werder im Zillertal +++

Checkt das Video aus dem letzten Jahr. Hier gastiert Werder auch diesmal.

+++ Hier macht sich Werder fit +++

Ideale Bedingungen im Zillertal: Die Anlage ist bestens in Schuss, das Wetter ist super, der Rasen schön grün.

+++ DeichStube-Team bereits vor Ort +++

+++ Abflug ins Zillertal +++

Auf geht's! Der Werder-Tross ist am Donnerstagmorgen in den Flieger gestiegen. Eine neue Nummer 2 war nicht mit an Bord.

Mittwoch, 11. Juli 2018

+++ Kader für das Zillertal-Trainingslager steht +++

Mit diesen 26 Spielern reist Werder-Cheftrainer Florian Kohfeldt ins Trainingslager im Zillertal.

Dienstag, 10. Juli 2018

+++ Blitzturnier in Bremerhaven +++

So liefen die ersten Werder-Testspiele, ehe die Mannschaft am Donnerstag ins Trainingslager aufbricht.

Fotostrecke: Werder beim Blitzturnier in Bremerhaven Max Kruse stemmt den Pokal: Werder hat sich beim Blitzturnier in Bremerhaven souverän durchgesetzt. © gumzmedia © gumzmedia © gumzmedia © gumzmedia © gumzmedia © gumzmedia © gumzmedia © gumzmedia © gumzmedia © gumzmedia © gumzmedia

+++ Mehrwöchige Pause für Drobny +++

Wie bitter! Nur wenige Tage vor der Abreise ins Trainingslager im Zillertal hat sich Werder-Torwart Jaroslav Drobny eine Muskelverletzung zugezogen, teilte der Club am Dienstagvormittag mit.

+++ Blitzturnier mit Premieren-Gewitter +++

Erster Test bevor es ins Trainingslager geht. Am heutigen Abend trifft Werder im Blitzturnier in Bremerhaven ab 17.00 Uhr auf die Amateur-Clubs OSC Bremerhaven und Eintracht Cuxhaven. Dort zeigt Werder dann zum erste Mal seine neuen Stars.

Montag, 9. Juli 2018

+++ Verpasst Drobny das Trainingslager? +++

Sorge um Jaroslav Drobny (38): Der Werder-Torwart hat am Montag das Training vorzeitig abgebrochen. Nach einer abgefangenen Ecke war er unglücklich gelandet, blieb am Boden liegen und forderte sofort eine Behandlung. Drobny ließ sich anschließend mit dick bandagierter linker Wade von Physiotherapeut Holger Berger per Golfcart Richtung Stadion kutschieren. Sportchef Frank Baumann kann den Ausfall des Keepers für das Trainingslager nicht ausschließen.

Sonntag, 8. Juli 2018

+++ Kohfeldt: Das erwartet das Team im Zillertal +++

Werder-Cheftrainer Florian Kohfeldt erklärt im Video, was auf die Werder-Jungs in Zell am Ziller zukommt.

+++ Werders Sommerfahrplan+++

Werders Sommerfahrplan: Trainingslager, Testspiele und mehr - eine Übersicht der Termine zur Vorbereitung auf die neue Saison.

