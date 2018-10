„Zickzack“ Matischak – ein Begnadeter wird 80

Bremen - Von Hans-Günter Klemm. Der letzte Kontakt liegt schon Jahre zurück. Hans Schulz, ein Spezi von einst, telefonierte mit ihm und erfuhr dabei die schlechte Botschaft.

„Hans“, sagte Klaus Matischak, der immer so lebenslustige Zeitgenosse, bei diesem letzten Telefonat, „mir geht es immer schlechter. Ich kann mir nichts mehr merken, mein Gedächtnis lässt nach.“

So war es für Schulz keine Überraschung, dass der ehemalige Mitspieler, der am Mittwoch 80 Jahre alt wird, die Einladung zur Feier anlässlich des 50-jährigen Jubiläum der Meisterschaft 1965 ausschlagen musste. Das Flugticket hätte Werder bezahlt, um den seit Jahren in Amerika lebenden Ex-Torjäger bei der Jubelfeier dabei zu haben. Doch Matischak sagte ab. Sein Gesundheitszustand ließ den Trip aus Übersee vor drei Jahren nicht zu.

Zuletzt hat Schulz, seit jeher bei Werder der Kontaktmann zu dem ausgewanderten Mitspieler, mit Matischaks Sohn Peter gesprochen. Dieser informierte über den aktuellen Stand: Der Vater lebt nun in einem Heim in South Carolina, ist auf ständige Betreuung angewiesen.

Klaus Matischak - ein unnachahmlicher Toremacher

Das Schicksal hat es zuletzt nicht gut gemeint mit dem Bremer Meisterspieler, der zu seiner Zeit zur allerersten Garde der Stürmer zählte. „Ein begnadeter Fußballer“, lautet das Urteil, das Otto Rehhagel über ihn formuliert, wie Hans Schulz berichtet. „Otto erkundigt sich bei mir immer nach Klaus, seinen einstigen Gegenspieler, den er über alles schätzt.“

„Zickzack“ Matischak, nannten sie in den Anfängen der Bundesliga diesen unnachahmlichen Toremacher, den Meistertrainer Willi „Fischken“ Multhaup einst beim VfB Bottrop entdeckt hatte. Er war ein Filou und ein Wandervogel. Karlsruher SC, FK Pirmasens, SC Viktoria Köln, wo ihn der legendäre Hennes Weisweiler trainierte, lauteten seine Stationen, bevor er im Bundesliga-Gründungsjahr bei Schalke 04 anheuerte. Im königsblauen Trikot gelang dem Angreifer einer der schnellsten Hattricks im deutschen Fußball-Oberhaus: drei Tore beim 4:1 gegen den 1. FC Saarbrücken zwischen der 49. und 57. Minute am 14. Dezember 1963.

+ Klaus Matischak erzielte in 64 Bundesliga-Spielen für Werder Bremen 38 Tore - eine starke Quote. © imago

Als die Schalker in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerieten, drehte der geschäftstüchtige Kicker ab. „Ich schieße Tore nur für Geld“, verkündete er provokativ seinen Wechsel an die Weser. Ein schönes Handgeld sowie das lukrative Angebot der Vermarktung des Stadionheftes machten ihm den Transfer schmackhaft.

Matischak kam mit Horst-Dieter Höttges und Heinz Steinmann. Das Trio, das zur notwendigen Verstärkung für das Meisterteam um Multhaup avancierte. Obwohl häufig verletzt und an chronischen Knieproblemen leidend, steuerte er zwölf Tore zum Titel bei, erzielt in nur 19 Partien. Werders bester Schütze, ein Mann mit Torgarantie, mit einer sagenhaften Quote, wie auch bei anderen Clubs nachgewiesen. Am Ende stehen 38 Treffer in nur 64 Bundesliga-Spielen für Bremen und Schalke auf dem Konto.

„Klaus ist ein Pfundskerl“, beschreibt Hans Schulz seinen Kumpel, erwähnt seine Zurückhaltung im Training und stellt seine außergewöhnlichen Talente heraus. „Mit seinen X-Beinen konnte er Haken schlagen wie kein Zweiter. Und wenn er eine Chance witterte, machte er sein Tor.“

Matischak: Nach frühem Karriereende in die USA

Bezeichnend dafür eine Episode nach einem Spiel in Hannover. Otto Laszig, der berühmte Ausputzer aus der Schalke-Schule, spielte für 96 gegen Werder mit Matischak, der die Begegnung mit zwei Toren entschied. Schulz erinnert sich: „Wir gingen zu unseren Autos. Otto Laszig konnte sich nicht beruhigen, schimpfte: ,Mensch, dieser ‚Zickzack‘ Matischak, du siehst ihn 90 Minuten lang nicht und dann machte er zwei Tore aus dem Nichts.'“

Ein größeres Kompliment kann es für einen Torjäger nicht geben. Früh beendete der Luftikus, neben Max Lorenz die Stimmungskanone der Meisterelf, 1967 seine Laufbahn. Die Knie machten nicht mehr mit. Die Liebe brachte ihn, der später an der Seite des Liga-Obmanns Rudi Assauer kurzzeitig als Finanzmanager bei Werder amtierte, in die Vereinigten Staaten. Mit Gattin Eva, einer Deutsch-Amerikanerin, führte er das Lokal „Alt-Heidelberg“, 86. Straße in New York. Hans Schulz war dort, hat den Kollegen mehrfach besucht, auch nach der Scheidung von Eva: „Wir dachten, Klaus kommt zurück, doch er blieb in den USA. Er hat sich dort wohlgefühlt.“

Von Usern gewählt: Die beste Werder-Elf aller Zeiten

Quelle: DeichStube