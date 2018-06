Osako mit Torvorlage gegen Paraguay

Yuya Osako gewann am Dienstag mit Japan gegen Paraguay.

Bremen - Gute Nachrichten von Yuya Osako: Die WM-Teilnahme des Japaners ist nicht in Gefahr, am Dienstag hat der künftige Werder-Profi wieder gespielt.

Beim 4:2 (0:1)-Sieg im Testspiel gegen Paraguay wurde Osako in der 64. Minute eingewechselt und legte das letzte Tor durch Shinji Kagawa in der Nachspielzeit auf. Im Test gegen die Schweiz am vergangenen Freitag war Osako mit einer Rückenprellung vorzeitig ausgewechselt worden.

Der Sieg gegen Paraguay bedeutet für Japan nicht nur eine gelungene Generalprobe für die WM, sondern auch das Ende einer Serie von drei Niederlagen und fünf sieglosen Spielen hintereinander. In Russland trifft Japan in Gruppe H auf Kolumbien, den Senegal und Polen.

