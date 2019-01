Osako-Rückkehr schon gegen Dortmund?

Bremen - Für Yuya Osako steht am Freitag (15 Uhr MEZ) das bisher wichtigste Spiel seiner Karriere an. Im Finale des Asien-Cups gegen Katar greift der Japaner nach dem großen Titel.

Für den Fall, dass sich die „Samurai Blue“ durchsetzen sollten, bleibt allerdings nicht viel Zeit zum Feiern. Denn Osako soll nach Turnierende auf möglichst direktem Wege nach Bremen kommen. „Ich möchte ihn schnellstmöglich in die Mannschaft integrieren“, sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

Werder steht vor einer intensiven Woche. Nach dem Spiel am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg steigt am Dienstag das DFB-Pokal-Match bei Borussia Dortmund, und am Sonntag kommt dann der FC Augsburg ins Weserstadion. Möglicherweise wird Osako da schon wieder gebraucht.

„Ich will nichts ausschließen, was in der kommenden Woche liegt“, sagt Kohfeldt. „Es hängt davon ab, wie er hier wieder ankommt.“ Zur Erinnerung: Die Weltmeisterschaft im Sommer und eine Länderspielreise im Herbst hatten Osako ganz schön geschlaucht. Aber wer weiß: So ein Titelgewinn kann ja auch beflügeln.

