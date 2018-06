Zhang wechselt zu ADO Den Haag

Bremen/Den Haag - Sieben Tage nach seinem offiziellen Abschied von Werder Bremen hat Yuning Zhang einen neuen Club: Der Leihspieler von West Bromwich Albion wechselt für ein Jahr zu ADO Den Haag.

Das teilte der niederländische Erstligist am Freitag mit. Am Montag soll der Chinese offiziell im Cars Jeans Stadium vorgestellt werden. ADO Den Haag hatte sich bereits in den vergangenen Tagen als wahrscheinlichstes Ziel Zhangs herauskristallisiert.

Der Club erfüllt mit der Verpflichtung Zhangs den Wunsch seines Investors. Einem chinesischen Unternehmen gehören 98 Prozent der Vereinsanteile. ADO-Geschäftsführer Mattijs Manders sagt: „Natürlich sehen wir auch kommerzielle Möglichkeiten, aber in erster Linie geht es um die fußballerischen Qualitäten des Spielers.“

Zhang gehört weiter West Bromwich Albion

Offiziell gehört Zhang weiter West Bromwich Albion. Der Premier-League-Absteiger verleiht den 21-jährigen Angreifer aber erwartungsgemäß weiter, nachdem die zunächst für zwei Jahre ausgehandelte Leihe mit Werder Bremen vorzeitig zu Ende gegangen war.

Für Zhang ist der Wechsel ein Neustart. Für Werder hatte er kein einziges Pflichtspiel absolviert. Bereits von 2015 bis 2017 spielte der Stürmer bei Vitesse Arnheim in der niederländischen Eredivisie.

(han)

Quelle: DeichStube