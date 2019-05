Nach seinem Herzinfarkt: Wynton Rufer erstmals wieder in Bremen

Bremen – Mitte Januar war die Werder-Familie erst geschockt und dann total erleichtert: Wynton Rufer hatte in seiner Heimat Neuseeland einen Herzinfarkt nur knapp überlebt. Knapp vier Monate später ist „Kiwi“, wie der beliebte Ex-Profi genannt wird, erstmals wieder in Bremen und drückt am Samstagabend seinem SV Werder im Weserstadion gegen Borussia Dortmund die Daumen.

„Ich freue mich riesig auf dieses Spiel“, erzählt Rufer auf Nachfrage der DeichStube: „Das wird total spannend. Ich glaube an einen Werder-Sieg.“ Rufer als Glücksbringer – was soll da noch schief gehen? Vier Mal hat er in seiner Karriere mit Werder daheim gegen Dortmund gespielt, drei Mal ging er als Sieger vom Platz. Ende der 1980er-, Anfang der 1990er-Jahre war das. „Dortmund spielte damals nicht so eine große Rolle. Da war es ein bisschen umgekehrt zu heute“, erinnert sich Rufer.

Schon gelesen? Mögliche Werder-Aufstellung gegen Dortmund: Erfahrene Hilfe für Friedl

Rufer: „Gestern in China, heute in Bremen“

Einmal war er der Matchwinner gegen die Borussia gewesen, als er am 12. August 1989 einen Treffer und eine Vorlage zum 2:0-Heimsieg beigesteuert hatte. Wer am Samstagabend das Spiel entscheidet, „das ist mir völlig egal, es zählt nur der Sieg“. Schließlich will sich Werder noch für Europa qualifizieren. Doch da ist selbst der stets so optimistische 56-Jährige vorsichtig: „Das wird echt schwierig. Mit Hoffenheim und Leipzig kommen noch zwei schwierige Gegner. Aber es sollte auch keiner traurig sein, wenn es Werder nicht schafft. Sie haben doch schon jetzt eine tolle Saison gespielt.“

Sein Herzensclub, für den er von 1989 bis 1995 gespielt hat, macht ihm fußballerisch wieder richtig viel Spaß. Deswegen ist er jetzt auch ziemlich spontan nach Bremen gereist. „Ich war mit meiner Fußball-Akademie bei einem internationalen Turnier in China, also quasi auf dem halben Weg nach Bremen. Da bin ich schnell weitergeflogen“, berichtet Rufer und fügt noch lachend an: „Gestern noch in China, heute in Bremen und am Abend im wunderschönen Weserstadion, mir könnte es nicht besser gehen.“

Schon gelesen? Rufer im Interview nach dem Herzinfarkt: „Leute, lasst euer Herz untersuchen“

Weniger Stress: Rufer nach Herzinfarkt „total fit“

Aber muss er seit seinem völlig überraschenden Herzinfarkt nicht kürzer treten? „Ein bisschen schon“, gesteht Rufer: „Ich achte darauf, nicht mehr ganz so viel Stress zu haben. Aber eigentlich bin ich total fit.“ Der Herzinfarkt sei wahrscheinlich genetisch bedingt gewesen. Nach dem Besuch eines Basketballspiels in Auckland war er auf dem Nachhauseweg mit seinem Freund Florian Wellmann aus Bremen plötzlich zusammengebrochen.

Sein großes Glück dabei: Zwei Passanten leisteten erste Hilfe, retteten ihm mit einer Herzmassage das Leben. Sie hatten erst vier Wochen zuvor einen entsprechenden Kurs absolviert. „Das hätte alles auch anders ausgehen können“, sagt Rufer. Umso mehr freut er sich, wieder mal bei seinen Freunden in Bremen zu sein: „Ich fühle mich sehr wohl hier.“

Quelle: DeichStube