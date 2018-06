Veljkovics WM-Traum wird wahr

Für Milos Veljkovic wird ein Traum wahr: Der Werder-Profi fährt zur WM! Mladen Krstajic, Serbiens Nationaltrainer und Ex-Bremer, hat den Innenverteidiger für seinen endgültigen Kader nominiert.

Der 22-Jährige ist neben Luka Jovic von Eintracht Frankfurt und Filip Kostic von Absteiger HSV einer von drei Bundesliga-Spielern im Aufgebot der Osteuropäer. Nicht mit dabei ist Veljkovics Kader-Konkurrent Matija Nastasic. Der Schalker Verteidiger fällt mit einer Knieverletzung aus. Serbien spielt bei der WM in Russland in Gruppe E gegen Costa Rica (17. Juni), die Schweiz (22. Juni) und Brasilien (27. Juni).

Veljkovic, der sich in der abgelaufenen Saison einen Stammplatz in der Werder-Abwehr erarbeitet hat, ist mit Serbien 2013 U19-Europameister und 2015 U20-Weltmeister geworden. Unter Krstajic rückte er im November 2017 in die A-Nationalmannschaft auf. Bisher wurde er in zwei Testspielen eingewechselt.

(han)

Milos Veljkovic: Seine Karriere in Bildern Milos Veljkovic spielte zunächst in der Jugend des FC Basel, seiner Heimatstadt. 2011 folgte der Wechsel nach England zur U18 von Tottenham Hotspurs. © imago Bei den Profis von Tottenham hatte er 2014 zwei Premier-League-Einsätze. In der Saison 2014/15 wurde er zuerst an den FC Middlesbrough und dann an Charlton Athletic verliehen. © imago Im Februar 2016 verpflichtete Werder Bremen den damals 20-jährigen Verteidiger. © nordphoto Veljkovic absolvierte drei Spiele für Werders U23... © nordphoto Milos Veljkovic ...und stand im März 2016 in drei Erstligaspielen auf dem Platz. © nordphoto Milos Veljkovic Es folgte eine vierwöchige Verletzungspause nach einem Zehenbruch im Training. Als er wieder fit war, wurde er zum Stammspieler in Werders zweiter Mannschaft. © Gumz Milos Veljkovic Ende des Jahres 2016 bekam Veljkovic wieder Einsatzzeit im Bundesliga-Team und wurde von da an zu einer festen Größen in Werders Abwehrkette. © Gumz Milos Veljkovic Sein erstes Tor für die Grün-Weißen erzielte er 2017 in der ersten DFB-Pokalrunde gegen die Würzburger Kickers. Werder gewann das Spiel 3:0. © nordphoto Milos Veljkovic Der gebürtige Schweizer läuft für die serbische Nationalmannschaft auf. Mit der U19 gewann er 2013 die Europameisterschaft, zwei Jahre später wurde er sogar U20-Weltmeister. Bei der U21-Europameisterschaft 2017 schied sein Team jedoch in der Vorrunde aus. © imago Milos Veljkovic Im Oktober 2017 wurde er erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert. Serbien siegte gegen Georgien und qualifizierte sich für die WM 2018 in Russland, Veljkovic kam aber nicht zum Einsatz. © imago Milos Veljkovic Beim 3:1-Erfolg über den 1. FC Köln am 13. März 2018 erzielte Veljkovic seinen ersten Treffer in der Bundesliga. © nordphoto

Quelle: DeichStube