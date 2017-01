Sportchef Frank Baumann: „Wir brauchen keinen Luxus“

Werder fühlt sich in Spanien wie auf Norderney

Alhaurin el Grande - Der Name klingt vielversprechend, doch mit Golf-Hotels hat Werder – speziell Frank Baumann – besondere Erfahrungen gemacht. Das Golf-Hotel im spanischen Alhaurin El Grande würde ihn doch sehr an den Namensvetter auf Norderney erinnern, sagt der Werder-Geschäftsführer: „Das war alles andere als ein Luxusschuppen.“

Thomas Schaaf hatte das Bremer Team mit Kapitän Baumann an der Spitze immer wieder nach Norderney verfrachtet – quasi in den Anti-Luxus. Und jetzt hat Baumann seinem einstigen Coach tatsächlich nachgeeifert – mit der gleichen Intention: „Wir brauchen keinen Luxus, wir sind zum Trainieren hier.“

Am Mittwochmittag war die Werder-Crew in Andalusien eingetroffen. Vom Flughafen in Malaga aus ging es in die Berge – und eben nicht an den Strand von Marbella wie andere Bundesligisten, „die sich für ein Fünf-Sterne-Hotel entschieden haben“, frotzelt Baumann ein wenig Richtung Borussia Dortmund: „Wir wollten die Abgeschiedenheit.“

Die ist in dem kleinen Örtchen absolut garantiert. Touristen verirren sich hier eher selten hin – und das schon gar nicht im Winter. Zudem hat Werder das Hotel mit den 38 Zimmern komplett in Beschlag genommen, hat also die freie Auswahl. Und da lässt Trainer Alexander Nouri bei der Belegung der Zimmer seinen 27 Spielern freie Wahl: „Sie sollen sich wohl fühlen, da gebe ich nichts vor.“ So schnappten sich die Oldies Claudio Pizarro, Clemens Fritz und Jaroslav Drobny sowie Max Kruse die Einzelzimmer.

Viel Training steht auf dem Programm

Ganz so viel Zeit sollen sie dort gar nicht verbringen, denn es steht viel Training auf dem Programm. Der Morgenlauf, den Viktor Skripnik abgeschafft hat, soll sein Comeback feiern. Einziges Problem, so Nouri: „Die Sonne geht hier erst um halb neun auf.“ Zu spät, denn schon um 10 Uhr soll die Mannschaft gemeinsam trainieren.

+ Das Mannschaftshotel ist zwar nicht luxuriös ausgestattet, doch Baumann und Nouri zeigen sich zufrieden. © nordphoto Auf einem Rasenplatz, der perfekter nicht liegen könnte. „Wir fallen quasi vom Hotel direkt auf den Platz“, schwärmt Baumann. Mit dem Grün ist er auch zufrieden: „Für südeuropäische Verhältnisse ist das gut.“ Klingt dann doch etwas kritisch, soll es aber gar nicht sein. Man sei eben nur etwas verwöhnt durch die Jahre in Belek. Dort hatten sich die pompösen Hotels an der türkischen Riviera auf die Durchführung von Trainingslagern spezialisiert und eine entsprechend pompöse Infrastruktur geschaffen.

Doch nach Belek will wegen der schwierigen politischen Lage vor Ort niemand mehr, nun versuchen die Spanier, diese Lücke zu schließen. Wie gut sie das schon hinbekommen, werden die nächsten Tage zeigen, wenn der Platz ordentlich beansprucht wird.

Nouri: Der Platz ist gut

Nouri macht sich da aber keine Sorgen. „Ich bin glücklich“, sagt der 37-Jährige nach der ersten Einheit bei angenehmen 18 Grad: „Wir wurden von der Sonne und blauem Himmel begrüßt. Der Platz ist gut, das Hotel auch. Ich bin zufrieden.“

Den Spielern erging es ähnlich. Die Truppe glich einer Lach- und Schießgesellschaft. Das lag auch an den vielen Schüssen, die im wahrsten Sinne des Wortes in der Prärie landeten. „Das war ein Tag zum Ankommen, am Donnerstag legen wir richtig los“, so Nouri.

Das gute Wetter soll genutzt werden, um speziell im taktischen Bereich zu arbeiten. Im kalten Bremen wäre das unglücklich gewesen, weil bei dieser Trainingsform die Spieler durchaus auch mal eine Weile herumstehen und zuhören müssen.

Gesprochen wird aber nicht nur am Tag, sondern offenbar auch, wenn es schon lange dunkel ist. „Ich weiß, wie lang so eine Nacht werden kann, wenn man sich mit den Trainerkollegen austauscht“, erinnert sich Nouri an seine Zeit als U 23-Coach. Er betont das auch, weil er immer wieder auf seine nun erste Vorbereitung als Chefcoach angesprochen wird. Das sei, meint Nouri, jedoch total nebensächlich.

Genauso wie das Thema Aussortieren von Spielern wie Thanos Petos, Sambou Yatabare oder Fallou Diagne. Er habe die Entscheidungen nicht getroffen, um eigene Stärke zu demonstrieren, „sondern im Interesse des Vereins. Es ist wichtig, eine gute Struktur und ein vernünftiges Klima in der Mannschaft zu haben“, erklärt der Trainer.

Helfen soll dabei auch das Golf-Hotel – und zwar eben mit dem, was es nicht hat. So wie einst auf Norderney. Die Reduziertheit der Herberge „schweißt zusammen“, behauptet Baumann.

