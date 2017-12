Trainingslager statt Neujahrs-Punsch – so startet Werder in 2018

Abflug am 1. Januar

Check-In am 1. Januar 2018: In diesem Resort schlägt Werder sein Lager auf.

Ausschweifende Silvesterpartys sind für die Werder-Profis in dieser Saison ganz besonders tabu. Denn schon am Neujahrstag startet der SVW in die Rückrunde: Die Grün-Weißen reisen am 1. Januar 2018 ins Traininglager – im spanischen Algorfa will sich Werder fit für den Klassenerhalt machen.