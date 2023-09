Wie Werder gegen Mainz den kompletten Fehlstart abwenden will

Von: Daniel Cottäus

Ole Werner will mit dem SV Werder Bremen im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) gegen den 1. FSV Mainz 05 einen kompletten Fehlstart abwenden. © gumzmedia

Werder Bremen spielt am Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) gegen den 1. FSV Mainz 05 - und will den kompletten Fehlstart abwenden. Der Vorbericht der DeichStube.

Bremen - Die Pressekonferenz vor Werder Bremens Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) war bereits über eine halbe Stunde alt, als die Sprache tatsächlich noch auf die bevorstehende Partie zu sprechen kam - sehr zur Freude von Werder-Trainer Ole Werner. Zuvor hatte der 35-Jährige an der Seite des Leiters Profifußball Clemens Fritz etliche Fragen rund um den Bremer Transfer-Endspurt beantworten müssen, was ihm sichtlich weniger Freude bereitete, als endlich über Mainz sprechen zu dürfen. Für den dritten Spieltag hat sich Werner mit seiner Mannschaft schließlich sehr viel vorgenommen: Das erste Werder-Erfolgserlebnis der Saison soll her, um nicht mit einem Drei-Spiele-drei-Pleiten-Fehlstart in die Länderspielpause gehen zu müssen.



„Wir konnten aus dem Spiel gegen Freiburg einiges mitnehmen“, erinnerte Werner an die knappe 0:1-Niederlage aus der Vorwoche mit Gegentor in der Nachspielzeit. „Es war eine sehr vernünftige Leistung. Gegen Mainz geht es jetzt darum, konsequenter im Abschluss zu sein und die Intensität wieder aufzunehmen, die wir in der Defensive hatten.“ Denn Werner weiß, dass taktisch eine äußerst knifflige Aufgabe auf seinen SV Werder Bremen wartet, auch wenn der FSV Mainz 05 ebenfalls nicht gerade einen Sahnestart hingelegt hat. Nach den ersten beiden Spieltagen hat die Mannschaft von Trainer Bo Svensson einen Punkt auf dem Konto. Zum Auftakt hatte es ein 1:4 bei Union Berlin gegeben, es folgte ein 1:1 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt.

Werder Bremen gegen Mainz 05 im Liveticker: „Sie spielen sehr laufintensiv und mit langen Bällen“

„Die Mainzer spielen mit vielen langen Bällen und sehr laufintensiv. Sie agieren geradlinig in Richtung Tor“, warnte Werner. Deshalb müssten die Abstände beim Verteidigen stets genau passen. „Darüber hinaus geht es für uns darum, mit dem Ball nicht allzu häufig im guten Mainzer Pressing hängenzubleiben“, sagte der Coach des SV Werder Bremen, der bekanntlich nicht länger mit Stürmer Niclas Füllkrug planen kann. Nach monatelangem Hin und Her war der Transfer des Nationalspielers am Donnerstag über die Bühne gegangen. Füllkrug spielt ab sofort für Vizemeister Borussia Dortmund. Dass die Bremer Mannschaft von all den Nebengeräuschen der vergangenen Tage womöglich abgelenkt sein könnte, glaubt der Ole Werner aber nicht.



„Es ist die Aufgabe eines Profisportlers, sich bei allem Drumherum auf das Wesentliche zu konzentrieren“, sagte der Trainer des SV Werder Bremen. Und weiter: „Natürlich spielt es eine Rolle, wenn sich Spieler unter der Woche verabschieden, die sonst immer in der Kabine gesessen haben. Am Samstag darf es aber kein Thema mehr sein. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass es dann noch jemanden bei uns beschäftigen wird.“ (dco)