Augustinsson auf WM-Kurs

Solna - Durch einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen Frankreich hat sich die schwedische Nationalmannschaft um Werders Neuzugang Ludwig Augustinsson am Freitagabend auf Platz eins der WM-Quali-Gruppe A katapultiert.

Linksverteidiger Augustinsson, der zur neuen Saison vom FC Kopenhagen an die Weser wechselt, stand dabei über die volle Spielzeit auf dem Platz - hatte also auch beste Sicht auf den absoluten Höhepunkt der Partie. In der Nachspielzeit erzielte Ola Toivonen aus 50 Metern Torentfernung den Siegtreffer für Schweden. Der Akteur des FC Toulouse hatte einen verunglückten Befreiungsschlag von Frankreich-Keeper Hugo Lloris in der eigenen Hälfte direkt genommen. Zuvor hatte Oliver Giroud (37.) die Gäste in Führung gebracht. Jimmy Durmaz (43.) glich für Schweden aus - nach schöner Flanke von Augustinsson.

Auch Werders Ulisses Garcia feierte am Freitagabend einen Erfolg in der WM-Quali. Beim 2:0 (1:0)-Sieg seiner Schweizer auf den Färöer Inseln kam er allerdings nicht zum Einsatz. Laszlo Kleinheisler, der ebenfalls noch in Bremen unter Vertrag steht, blamierte sich unterdessen mit Ungarn: Bei der 0:1 (0:1)-Niederlage in Andorra spielte er durch.

dco

Quelle: WerderStube