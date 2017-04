Caldirola: „Saison für mich noch nicht vorbei“

Bremen - Diagnose: Mittelfußbruch. Saison: beendet. Das war die Hiobsbotschaft für Luca Caldirola vor knapp einer Woche. Doch der Werder-Verteidiger schöpft Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr.

Luca Caldirola ist ein fröhlicher Mensch und lässt es die Welt wissen. Kein Werder-Profi ist so aktiv in den sozialen Netzwerken wie der Abwehrspieler. Beinahe täglich veröffentlicht er Selfies, auf denen er bis über beide Ohren lacht, als könne ihn nichts aus der Bahn werfen. Auch nach seinem Mittelfußbruch im Spiel gegen Eintracht Frankfurt, der zweiten schweren Verletzung in der laufenden Saison, veröffentlichte Caldirola neue Fotos: breites Lächeln, „Peace“-Zeichen.

Aber Fotos auf Instagram und Twitter sind das eine. Interviews über seine Lage das andere. Die wollte der 26-Jährige nach der Hiobsbotschaft nämlich nicht geben. Den Schock über die erneute Verletzung musste er doch erstmal sacken lassen. Bis jetzt. Gegenüber der „WerderStube“ bricht Caldirola sein Schweigen - und was er sagt, klingt so, als könnte es die Unterzeile zu seinen Bildern sein.

„Es ist nicht so schlimm“, erklärte Caldirola auf Nachfrage. „Die Saison ist für mich noch nicht vorbei.“ Nächste Woche komme der Gips ab, dann könne er bald schon wieder mit dem Training beginnen. „Ich habe noch Hoffnung.“ Das klingt schon ganz anders als das, was Caldirola erst vor fünf Tagen auf Twitter schrieb: „Mein Mittelfuß ist gebrochen und die Spielzeit damit beendet.“

Eine schnelle Rückkehr klingt zwar unrealistisch - aber die Stimmung hat sich gedreht. Der Italiener ist heiß auf sein Comeback. Schließlich hatte er wegen eines Knöchelbruchs schon rund ein halbes Jahr ausgesetzt, schließlich hatte er sich gerade erst in die Startelf bei Werder gespielt. Als Ersatzmann für Lamine Sane war er in den drei Spielen der englischen Woche gleich voll gefordert - und machte seine Sache gut.

Caldirola will schnell wieder auf den Platz, denn für ihn geht es auch um nicht weniger als seine Zukunft bei Werder. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Gut für den Profi: Frank Baumann reicht ihm die Hand. „Wir haben immer gesagt, dass wir Luca gerne behalten wollen. Daran hat sich auch durch seine Verletzung nichts geändert“, erklärte der Werder-Sportchef kürzlich. Mit einem fitten Caldirola könnte es allerdings bei der Vertragsverlängerung noch schneller gehen. Und dann ist wohl wieder Zeit für ein Selfie mit dicken Grinsebacken.

Quelle: WerderStube