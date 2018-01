Estepona - Das Jahr hat für die U23 des SV Werder mit einer Niederlage begonnen. Im Trainingslager im spanischen Estepona verlor der Drittligist am Freitagabend gegen den niederländischen Zweitligisten Gelders Veenendaalse Voetbal Vereniging (GVVV) mit 1:2 (1.1).

Das einzige Bremer Tor erzielte Rafael Kazior. „Es war ein körperlich starker Gegner, gegen den wir kein Mittel gefunden haben“, sagte Trainer Oliver Zapel. In der Partie feierte der im Sommer vom Karlsruher SC verpflichtete, danach aber lange verletzte Mittelfeldspieler Boubacar Barry (21) sein Comeback. Neuzugang Josh Sargent kam dagegen noch nicht zum Einsatz. Der 17 Jahre alte US-Amerikaner, zurzeit noch mit dem Status eines Gastspielers versehen, soll aber im zweiten Test am Dienstag gegen Dynamo Dresden wohl sein Werder-Debüt geben. Am Mittwoch reist die U23 dann zurück nach Bremen.

Quelle: DeichStube