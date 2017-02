Kommt Tim Wiese zurück zu Werder?

Bremen - Das Transferfenster ist wieder dicht - und Werder Bremen bleibt erstmal bei seinen Torhütern. Doch die Diskussion über die Keeper geht weiter. Ein Name fällt in diesem Zusammenhang immer wieder: Tim Wiese.

Stammtorwart Jaroslav Drobny ist nach einem Foul im Spiel gegen Borussia Dortmund für drei Spiele gesperrt. Nun darf die Nummer zwei Felix Wiedwald wieder ran. Dabei dachte Trainer Alexander Nouri Anfang des Jahres sogar laut darüber nach, Michael Zetterer zur Nummer zwei zu befördern.

Denn die Bilanz der Bremer Keeper könnte besser sein: 38 Gegentore in 18 Spiele stehen dort. Das bedeutet Platz 15. Und mal wieder kommt die Frage auf, was denn eigentlich mit Tim Wiese ist.

Mit 35 Jahren wäre der Ex-Bremer noch nicht zu alt fürs Tor. Und dass er noch immer ein leidenschaftlicher Sportler ist, beweist er seit einigen Monaten im Bereich Wrestling. Außerdem will er in diesem Jahr wieder kicken, allerdings in der Kreisliga.

Die „Bild“-Zeitung hat daher Manager Frank Baumann auf seinen ehemaligen Mitspieler angesprochen. Der sagt dazu: „Tim ist leider keine Option. Er hat seine Karriere ja schon beendet.“

Doch „The Machine“ fühlt sich jeder Aufgabe gewachsen. Er sagte gegenüber der „Bild“: „Frank muss mir 14 Tage Zeit geben, dann bin ich wieder ganz der Alte!“

Die Fans würde es sicher freuen, wenn ihr Tim wieder im Weserstadion aufläuft. Doch so gerne Wiese Sport treibt, so gerne scherzt er auch.

jom

