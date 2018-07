Doppelter Leistungscheck mit spezieller Vater-Sohn-Note

Werder-Testspiele im Zillertal

Auf geht's Werder: Am Sonntag stehen die ersten ernstzunehmenden Tests an.

Zell - Am Vormittag zwei Stunden, am Nachmittag zwei Stunden – wenig war es nicht gerade, was Florian Kohfeldt seiner Mannschaft in den ersten drei Tagen im Trainingslager in Zell am Ziller an Trainingsarbeit zugemutet hat. Am Sonntag kann er nun eine erste Überprüfung vornehmen, was die intensiven Einheiten gebracht haben.