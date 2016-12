Werder taucht bei "Football Leaks" auf: Zahlung ins Steuerparadies

Enthüllung

Bremen - Die Enthüllungsplattform „Football Leaks“ hat auf ihrer investigativen Reise durch die Bundesliga auch bei Werder Bremen einen Geschäftsakt entdeckt, der zumindest im Ansatz interessant wirkt.

Im Zuge der Vertragsverlängerung mit Abwehrstar Naldo im Jahr 2009 soll die damalige Werder-Geschäftsführung mit Klaus Allofs an der Spitze einen Vertrag mit zwei Spielerberatern aus Serbien und Montenegro geschlossen haben. Deren Firma Tumod Ventures Ltd. war im Steuerparadies British Virgin Islands registriert. Das berichtet „spiegel.de“ mit Bezug auf „Football Leaks“. Den Spielerberatern sei eine Zahlung von 600.000 Euro zugesichert worden, zahlbar in vier Jahresbeträgen zu 150.000 Euro. Geflossen sind laut des Berichts 450.000 Euro. Die Rolle der Berater bei dem Deal ist noch unklar.

csa

