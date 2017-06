Bosnier Cimirot zu Werder? Baumann äußert sich

Bremen - Frank Baumann hat mit den immer wieder aus Griechenland nach Bremen schwappenden Gerüchten über ein Werder-Interesse am bosnischen Mittelfeldspieler Gojko Cimirot aufgeräumt.

„Es ist grundsätzlich so, dass wir auf dieser Position keinen Bedarf haben“, sagte der Sportchef am Rande des Benefizspiels von Clemens Fritz und Per Mertesacker in Hannover. In griechischen Internet-Medien wird immer wieder über einen Wechsel des 24 Jahre alten defensiven Mittelfeldspielers von PAOK Saloniki zu Werder spekuliert.

Baumann nannte das „ein leidiges Thema“. Die Bremer verlieren im defensiven Mittelfeld zwar Clemens Fritz (Karriereende) und Florian Grillitsch (1899 Hoffenheim), haben aber bereits Jerome Gondorf (Darmstadt 98) dazubekommen. Außerdem wurde zur Halbserie Thomas Delaney verpflichtet. Und Maximilian Eggestein ist ebenfalls in die Rolle eines Sechsers hineingewachsen und längst eine echte Alternative geworden.

csa

Quelle: WerderStube