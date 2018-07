Kruse unterbricht Trainingslager

Baumann: „Max hat seit längerem Probleme“

Max Kruse fehlte am Samstag beim Werder-Training.

Zell - Max Kruse hat am Samstag nicht am Mannschaftstraining der Werder-Profis teilgenommen. Der 30-Jährige ist bereits am Freitag aus dem Teamhotel im Zillertal abgereist, um sich untersuchen zu lassen.