Kohfeldts Plan mit Pavlenka und Osako

Bremen - Werder-Keeper Jiri Pavlenka hat auch bei den Trainingseinheiten am Dienstag nicht auf dem Platz gestanden, soll aber schon bald wieder mit der Mannschaft trainieren. Neuzugang Yuya Osako wird derweil am Freitag in Bremen erwartet. Für den Japaner stehen dann die obligatorischen Leistungstests an, ehe er zum Team stößt.

„Pavlas kann morgen vielleicht schon individuell 'was machen, heute hat er drinnen gearbeitet“, sagte Florian Kohfeldt am Dienstagnachmittag über den Tschechen, der zuletzt mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte. Der Cheftrainer betonte: „Es besteht keine Gefahr für einen längeren Ausfall, er wird auf jeden Fall in dieser Woche wieder einsteigen.“

Letzteres gilt auch für Yuya Osako – allerdings ohne das Wörtchen „wieder“: Der japanische WM-Teilnehmer startet am Freitag bei seinem neuen Arbeitgeber. Osako wird dann die Leistungstests absolvieren, bevor er ins Mannschaftstraining einsteigt. „Es kann sein, dass er im letzten der drei Testspiele schon mal spielt, da möchte ich mich aber noch nicht festlegen“, sagte Kohfeldt. Gemeint ist die Partie gegen den niederländischen Erstligisten VVV Venlo am kommenden Montag in Lohne (Oldenburg). Zuvor test Werder bereits bei Arminia Bielefeld (Freitag) und in Groningen (Sonntag). „Wichtig ist, dass sie alle im Trainingslager in Grassau komplett belastbar sind“, so der Werder-Coach.

Quelle: DeichStube