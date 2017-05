Aycicek und Busch steigen mit 1860 München ab

Bremen - Der Tiefpunkt kam zum Schluss: Nach einem ganzen Jahr im Abstiegskampf und der Relegation als Nachschlag sind die Werder-Leihgaben Levent Aycicek und Marnon Busch mit dem TSV 1860 München aus der Zweiten in die Dritte Liga abgestiegen.

Nach dem 1:1 im Hinspiel verloren Aycicek und Busch das zweite Relegationsspiel am Dienstag gegen Jahn Regensburg mit 0:2 (0:2), beide spielten durch. Den Weg in die Drittklassigkeit werden die jungen Spieler aber wohl nicht mitgehen müssen - ihre Leihe von der Weser an die Isar endet mit dem Saisonende.

Aycicek (23) war bereits seit der Rückrunde 2015/2016 nach München ausgeliehen, bestritt in der laufenden Saison 23 Ligaspiele (fünf Tore). Busch (22) folgte zur Saison 2016/2017, fand erst spät in der Saison in die Mannschaft und stand elf Mal auf dem Platz - plus Relegation.

Jetzt kehren Dribbler Aycicek und der Außenverteidiger Busch erst einmal zum SV Werder Bremen zurück. Wie es mit ihnen in der kommenden Saison weitergeht, ist aber wie bei den anderen zurückkehrenden Leihspielern noch völlig offen. Sportchef Frank Baumann hatte zuletzt erklärt, den Kader verkleinern zu wollen.

Quelle: WerderStube