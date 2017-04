Wynton Rufer: „Werder macht das richtig gut“

Werder-Legende Wynton Rufer (l.) stattete Alexander Nouri und dessen Team am Freitag einen Besuch ab.

Bremen - Fast auf den Tag genau vor 25 Jahren hat er mit Werder den Europapokal der Pokalsieger gewonnen – am Freitagnachmittag schaute die Bremer Sturm-Legende Wynton Rufer nun mal wieder am Weserstadion vorbei.

„Bremen ist ja meine zweite Heimat“, schmunzelte der 54-Jährige, der in seinem Heimatland Neuseeland lebt. 1992 hatte Rufer im Europapokal-Finale beim 2:0-Erfolg über den AS Monaco Werders zweiten Treffer erzielt, und dass sich seinem Ex-Verein aktuell wieder die Chance bietet, in einen internationalen Wettbewerb einzuziehen, freut Rufer sehr.

„Natürlich wäre es super, wenn Werder wieder in Europa spielt“, sagte „Kiwi“, mahnte allerdings auch zur Vorsicht: „Erstmal musst du die Punkte holen. Wenn du dreimal verlierst, steckst du wieder ganz tief unten drin.“ Bei Werder würden sie mit dem Thema genau richtig umgehen: „Hier bleiben alle ruhig, das machen sie gut.“

Wynton Rufer trifft sich mit Otto Rehhagel

Nach dem Werder-Training unterhielt sich Rufer noch kurz mit Trainer Alexander Nouri („Ein super Typ!“), ehe er das Stadiongelände wieder verließ. Am Samstag ist Rufer für die DFL als Experte und Co-Kommentator im Einsatz und begleitet Werders Gastspiel beim FC Ingolstadt für die englische TV-Version der DFL.

Nach Ingolstadt reist Rufer dafür jedoch nicht, er wird in einem Studio in Köln sitzen. Für den Neuseeländer hat das einen großen Vorteil – er kann sich mit einem alten Weggefährten treffen: In Essen steht ein Besuch bei seinem Ex-Trainer Otto Rehhagel auf dem Programm.

Zur Person

Wynton Rufer spielte von 1989 bis 1994 bei Werder Bremen und erzielte in 174 Bundesliga-Spielen 59 Tore. Mit den Grün-Weißen gewann er nicht nur den Europapokal der Pokalsieger 1992, sondern auch einmal die Deutsche Meisterschaft (1993) und zweimal den DFB-Pokal (1991 und 1994).

