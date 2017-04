Burdenski kauft Erstligisten in Polen

Bremen - Dieter Burdenski hat den Sprung geschafft, vom erfolgreichen Fußballer zum erfolgreichen Unternehmer. Jetzt nimmt er Geld in die Hand - und kauft einen polnischen Erstligisten.

Der ehemalige Werder-Torwart und -Torwarttrainer hat mit seiner Investment-Firma bei Korona Kielce 72 Prozent der Anteile erworben. Dafür bezahlt der 66-Jährige angeblich knapp 850.000 Euro. Die restlichen Anteile behält die Stadt Kielce. Neuer Präsident soll der mit Burdenski befreundete ehemalige Zweitliga-Profi des VfB Oldenburg Krzysztof Zajac werden.

„Ich will den Verein nach vorne bringen“, sagte Burdenski am Dienstag dem „Weser-Kurier“. Er wolle in Kielce etwas aufbauen. Korona ist der in polnischen Ekstraklasa, der höchsten Liga des Landes, zurzeit Tabellensechster. Die 200.000-Einwohner-Stadt liegt rund 180 Kilometer südlich von Warschau.

Burdenski, der 444 Bundesliga-Spiele für Werder absolvierte und 1988 Deutscher Meister wurde, betreibt außerdem eine Event-Agentur, die unter anderem die Auftritte der DFB-Traditionsmannschaft organisiert, und einen Teamsport-Ausstatter.

Quelle: WerderStube