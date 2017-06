Werder jagt U 21-Talente

Bremen - Noch weilt Frank Baumann in Bremen, doch es kann sehr gut sein, dass sich Werders Sportchef schon bald auf den Weg nach Polen macht – zur U 21-Europameisterschaft.

Aktuell ist Werder dort bereits mit seinen Scouts um Kaderplaner Tim Steidten vertreten und hält Ausschau nach Spielern, die noch in diesem Sommer eine Verstärkung für das Bundesliga-Team sind.

„Es gibt durchaus einige Kandidaten, die wir schon etwas länger beobachten“, sagte Baumann am Donnerstag. Derzeit sei zwar noch keine heiße Spur dabei, „aber es kann sein, dass es plötzlich ganz schnell geht“.

Dann wäre zweifellos der Moment gekommen, an dem auch Sportchef Baumann in Polen vor Ort sein muss. Einen EM-Besuch während der Vorrunde, die noch bis zum Samstag läuft, schloss er am Donnerstag allerdings klar aus: „In der Vorrunde werde ich nicht mehr hinfahren.“

Quelle: WerderStube