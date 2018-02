Bittere Niederlage: Werders U23 verspielt 2:0-Führung gegen Münster

Bremen - Auch im 19 Anlauf hat es nicht geklappt, Werders U23 bleibt im Heimspiel gegen Preußen Münster ohne Sieg. Schlimmer noch: Auf Platz 11 mussten sich die Grün-Weißen mit 2:4 geschlagen geben – besonders bitter: Die Bremer verspielten eine 2:0 Führung.

Werder-Trainer Oliver Zapel hatte sich Unterstützung von den Profis geholt: Luca Caldirola und Johannes Eggestein standen in der Startelf. Die Tore schossen aber andere: Nach gutem Start brachte Niklas Schmidt die Bremer mit einem sehenswerten Distanzschuss aus gut 20 Metern in Führung (20.). Nach der Pause erhöhte Ousman Manneh (54.) nach Vorarbeit von Eggestein und Zuspiel von Fridolin Wagner auf 2:0.

Rizzis Viererpack stellt das Spiel auf den Kopf

Dann die Wende: Michele Rizzi verkürzte nach Foulspiel von Idrissa Toure per Elfmeter auf 1:2 (56.), ehe er in der 61. Minute auf 2:2 stellte. Werder ließ sich in der Folge zusehends hinten rein drängen, fand kaum noch Entlastungsmöglichkeiten. Münster nutze die Verunsicherung: Rizzi zum Dritten drehte die Partie in der 73. Minute endgültig. Sein vierter Treffer zum 2:4 aus Bremer Sicht setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt.

Zapel angefressen

„Ganz egal, ob hier ein Spieler oder vier die Tore machen. Wir dürfen so ein Spiel nicht verlieren, wenn wir 2:0 führen", sagte Werder-Coach Zapel nach der Partie gegenüber „Werder.de“: „Wir machen bis dahin ein fantastisches Spiel, doch dann begehen wir Fehler, die ich noch nicht gesehen habe und die wir einfach nicht machen dürfen." Die U23 habe sich „die eigentlich verdienten drei Punkte“ noch wegnehmen lassen. Zapel abschließend: „Das tut richtig weh.“

Werder II: Oelschlägel – Toure (70. Pfitzner), Caldirola, Bünning, Volkmer - Barry, Wagner, Kruska (81.Young) - Manneh, Schmidt (76. Schmidt), J. Eggestein.

Quelle: DeichStube