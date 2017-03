Hamit Altintop: In der Schule gehänselt, auf dem Platz gefeiert

Darmstadt – Hamit Altintop spielte bei einigen der größten Vereine der Welt, wurde Meister in drei Ländern, die Medien nannten ihn mal "Tip-Top-Altintop". Das war so nicht abzusehen, denn als Kind hatte es der Star von Darmstadt 98 nicht immer leicht.

2 Jahre war Hamit Altintop alt, als er seinen Vater verlor. Doch der Schicksalsschlag schweißte ihn und seine Mutter noch enger zusammen. „Meine Mutter hat uns alles beigebracht: Kultur, Sitten und Anstand. Wir sind beide offen und tolerant aufgewachsen“, sagte Hamits Bruder Halil Altintop vor dem Bundesliga-Bruder-Duell zwischen Darmstadt und dem FC Augsburg, wo Halil spielt.

5 Meisterschaften in drei Ländern. In jedem Land, in dem Hamit Altintop bisher kickte, reckte er eine Trophäe in die Höhe. Nachdem der Türke schon mit Bayern München (2008, 2010) und Real Madrid (2012) Meisterschaften feierte, holte Altintop auch mit Galatasaray Istanbul den Titel in der Süper Lig (2013, 2015).

9 Mal traf Hamit Altintop in einem Bundesliga-Match bisher auf seinen Bruder Halil. Kein Zwillingsduell gab es in der Bundesliga häufiger. Das jüngste Spiel vor einer Woche entschied Bruder Halil mit dem FC Augsburg für sich (2:1). Insgesamt gewann Hamit fünf Mal, drei Duelle gingen an Halil, und ein Spiel endete torlos.

10 Jahre war Hamit Altintop alt, als sich eine Sprachstörung bei ihm bemerkbar machte. „Es ist oft über mich gelacht worden in der Schule. Es ging so weit, dass ich nichts mehr sagen wollte, ich habe nicht mehr aufgezeigt, weil ich Angst hatte, dass der Lehrer mich dran nimmt“, erklärte der defensive Mittelfeldspieler mal. Zwei Jahre später nahm er Sprachtraining. Heute ist er auf dem Spielfeld ein Leader.

12 Minuten ist Hamit älter als sein Zwillingsbruder Halil. Damit zieht er ihn immer wieder gerne auf. Die eineiigen Zwillinge haben allerdings einen sehr engen Draht zueinander und telefonieren täglich miteinander.

78 A-Länderspiele hat Altintop bisher für die Türkei bestritten. Sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gab er am 18. Februar 2004 im Freundschaftsspiel gegen Dänemark. Die Türkei verlor mit 0:1. 2010 schoss Altintop im türkischen Trikot gegen Kasachstan das schönste Tor des Jahres, wurde für seinen Distanz-Volley-Kracher mit dem "Puskas Award" der Fifa ausgezeichnet.

90 Minuten spielte Altintop bereits bei seinem Bundesliga-Debüt am 2. August 2003 durch – und wurde prompt zum Derby-Helden. Beim 2:2 gegen Borussia Dortmund schoss der Neuling von Schalke 04 beide Tore. "Tip-Top-Altintop" titelten die Medien. Lang, lang ist's her.

300.000 Euro beträgt laut „transfermarkt.de“ heute nur noch der Marktwert des Oldies – Tiefstwert in Altintops Karriere. Auf dem Zenit war Altintop mit 25 Jahren im Jahr 2008: Der damalige Bayern-Star war elf Millionen Euro wert.

