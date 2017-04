U23: Krise spitzt sich zu

Bremen - Für die U23 des SV Werder Bremen wird es immer enger im Kampf um den Klassenerhalt in der Dritten Liga. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt verlor am Samstag gegen Hansa Rostock mit 0:2 (0:0).

Werders U23 wartet seit nunmehr acht Spielen auf einen Sieg - und bleibt auch vier Spieltage vor Saison-Ende auf dem 17. Tabellenplatz stecken. Werder tat sich gegen Rostock in der ersten halben Stunde enorm schwer - kam nur selten zu ernsthaften Torchancen.

Besser machten es die Gäste. Amaury Bischoff - ein Ex-Bremer - knallte den den Ball per Volleyabnahme aus 16 Metern aufs Tor. SVW-Schlussmann Michael Zetterer kratzte den Ball aber noch gerade so aus dem Winkel (27.). Minuten später hatten beide Mannschaften Glück: Erst traf Rostocks Stephan Andrist nur den Pfosten (41.), dann hämmerte Werders Niklas Schmidt den Ball vor der Pause an die Latte (45.).

Kazior fliegt mit Gelb-Rot

Kurz nach dem Wiederanpfiff war es wieder der überragende Zetterer, der noch gegen Tobias Jänicke glänzte, doch dann kam wieder Andrist und erzielte die Rostocker Führung (49.). Die Grün-Weißen suchten die direkte Antwort, waren vor dem Tor aber erneut nicht zwingend genug. In der Schlussphase kam es dann ganz bitter für die Bremer: Erst flog Rafael Kazior nach einer angeblichen Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz (86.), dann schloss Christopher Quiring vor 4.485 Zuschauern im Bremer Weserstadion einen Konter ab - und sorgte für den 0:2-Endstand.

Am kommenden Samstag (29. April, 14 Uhr) gastiert Werders U23 beim Tabellensiebten SG Sonnenhof Großaspach. Dort müssen die Bremer zwingend punkten. Durch den 3:1-Sieg des SC Paderborn gegen die Sportfreunde Lotte hat Werders Zweite nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Werder II: Zetterer - Jacobsen (81. Dogan), Pfitzner (85. Jensen), Verlaat, Rehfeldt - Rother (85. Volkmer) - Käuper, Schmidt, Lorenzen, Bytyqi - Kazior

Quelle: WerderStube