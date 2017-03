Werder Bremens Plan vom Glück

Felix Wiedwald bedankte sich nach dem 2:0-Sieg gegen Darmstadt bei den Fans, die in der Halbzeitpause lautstark gepfiffen haben.

Bremen - Von Björn Knips. Werder lieferte beim 2:0-Sieg gegen Darmstadt 98 eine desaströse erste Halbzeit ab. Vom Publikum gab es dafür ordentlich was auf die Ohren.

Drei Siege in Folge – das gab es bei Werder zuletzt vor zwei Jahren. Kein Wunder, dass sich die Fans im Weserstadion nach dem 2:0-Erfolg gegen Darmstadt voller Erleichterung im Abstiegskampf die Finger wund klatschten. Eine Stunde zuvor hatten sich viele von ihnen noch die Seele aus dem Leib gepfiffen. „Ich kann mich nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal so ein Konzert gab“, meinte Werder-Keeper Felix Wiedwald. Das hatte ihn genauso überrascht wie die katastrophale erste Halbzeit. Wie schon eine Woche zuvor in Wolfsburg (2:1) gab es einen Dusel-Sieg – und Wiedwald mahnte: „Es muss jedem klar sein, dass wir mit dieser Leistung nicht immer weiter punkten werden. Da muss mehr kommen!“

Vor der Pause lief bei Werder nichts, gar nichts – nicht mal jeder einzelne Spieler. Und das im Abstiegskampf in einem so wichtigen Spiel gegen einen Tabellenletzten. Zur Pause hielt Trainer Alexander Nouri seinen Spieler eine mangelhafte Laufbereitschaft vor. „Er hat uns gesagt, dass die Darmstädter fast zehn Kilometer mehr gelaufen sind als wir“, berichtete Robert Bauer. Die genaue Zahl wollte Nouri nicht bestätigen, fällte aber ein eindeutiges Urteil: „Wir haben nicht genug investiert, wir haben nicht die Wege gemacht.“ Es diente gleichzeitig auch als Erklärung für den nicht erkennbaren Matchplan. „Dir hilft die beste Taktik nicht, wenn du nicht den nötigen Aufwand betreibst“, wehrte sich Nouri gegen jegliche Kritik.

„Wir hatten einen klaren Plan“

Seinen Plan wollte er zunächst nicht preisgeben. Die Spieler berichteten etwas von einem Wechselspiel zwischen Angriff und Rückzug. Dumm nur, dass auf dem Feld keine Einigkeit herrschte, welche Taktik gerade angesagt war. Immer wieder wedelten die Stürmer Max Kruse und Claudio Pizarro hilfesuchend mit den Armen. „Das Mittelfeld ist nicht nachgerückt“, haderte Pizarro. Der Peruaner und Kruse waren aber auch nicht energisch genug draufgegangen, dass sich ein Nachrücken wirklich gelohnt hätte.

„Wir hatten einen klaren Plan“, hob Nouri dann doch nach mehrfachem Nachfragen hervor: „Wir wollten den Gegner früher zu seinen langen Bällen zwingen, damit die nicht in unserem Strafraum landen. Wir wollten aber auch eine gute Absicherung, weil sie schnelle Außen haben.“ Auf dem Platz sah das dann nach einer Soll-und-darf-nicht-Taktik aus. Die Bremer wirkten ängstlich. Als hätte ihnen jemand das mühsam, durch zwei Auswärtssiege mit sehr viel Glück zurückgewonnene Selbstbewusstsein weggenommen. Und das ausgerechnet vor einem Spiel gegen ein Schlusslicht.

„Vielleicht hat die Erwartungshaltung die Beine schwer gemacht“, suchte Nouri nach einer anderen Erklärung. Als Motivator funktionierte der Coach erst in der Pause, in Sachen Taktik half ihm auch der Zufall. Zlatko Junuzovic und Clemens Fritz mussten verletzungsbedingt früh runter. Es ist allseits bekannt, dass die beiden erfahrenen Spieler gemeinsam als Doppelsechs nicht funktionieren. Mit Maximilian Eggestein und Florian Grillitsch gab es mehr Ordnung im Zentrum. Und mit einem etwas zurückgezogener agierenden Kruse mehr Kreativität – und dadurch auch Torchancen. Völlig unverdient ist der Sieg nach dem Kruse-Doppelpack (75. Foulelfmeter/90.+2) daher nicht. „Da haben wir ein anderes Gesicht gezeigt“, freute sich Nouri, während Bauer monierte, „warum wir immer nur eine Halbzeit gut spielen können“.

Wobei Werder auch nach der Pause vom Prädikat „gut“ noch einiges entfernt war. Ja, es lief besser gegen einen immer schwächer, weil müde werdenden Gast – mehr aber auch nicht. Vielleicht hilft es, dass Werder nun wieder auswärts ran darf. Am Freitag in Leverkusen, wo gerade Trainer Roger Schmidt gefeuert wurde. Da droht auch kein Pfeifkonzert vom eigenen Anhang, da reisen nur die Treuen mit, die Wiedwald explizit hervorhob: „Die richtigen Fans hinterm Tor, die haben uns in der Pause trotzdem bejubelt.“

Dass der Rest gepfiffen habe, gehöre zwar dazu, „aber in unserer Situation tut das nicht gut“. Doch der Keeper ist clever genug, es sich nicht mit den Fans verderben, und merkte noch an: „Vielleicht hat es bei dem einen oder anderen noch ein paar Prozente mehr rausgeholt. Und am Ende haben sie ja wieder alle gejubelt.“ Es sollte sich nur keiner zu früh freuen . . .