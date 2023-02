Weiser-Rückkehr bei Werder in Augsburg? Werner: „Nicht unwahrscheinlich“

Von: Daniel Cottäus

Teilen

Werder Bremens Mitchell Weiser steht nach überstandener Verletzung wohl vor einer Rückkehr gegen den FC Augsburg. © gumzmedia

Nach dem wichtigen 3:0-Sieg des SV Werder Bremen gegen Bochum, gab es nach Abpfiff gleich die nächste erfreuliche Nachricht. Dabei ging es um Mitchell Weiser, der am Samstag noch fehlte, gegen Augsburg aber wieder dabei sein könnte.

Bremen – Mitchell Weiser machte einen zufriedenen Eindruck, als er am frühen Samstagabend auf dem Weg zu seinem Auto war, das er auf dem großen Parkplatz direkt vor dem Wohninvest Weserstadion geparkt hatte. Ein großes Wunder war das nicht, schließlich hatte der angeschlagene Profi des SV Werder Bremen soeben einen 3:0-Heimerfolg seiner Mannschaft über den VfL Bochum mit angesehen. Darüber hinaus gab es sogar noch einen Grund, der bei Weiser für gute Laune gesorgt haben dürfte: Laut Trainer Ole Werner stehen die Chancen gut, dass der 28-Jährige im kommenden Auswärtsspiel beim FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr, im DeichStube-Liveticker) wieder mitwirken kann.

Werder Bremens Mitchell Weiser nach Verletzung vor Rückkehr gegen den FC Augsburg

„Mitch stand ja schon wieder im Training auf dem Platz, deswegen hoffe ich auf seine Rückkehr und bin da auch ganz optimistisch“, sagte Werder Bremens Trainer Ole Werner kurz nach dem Bochum-Spiel zur Personalie Mitchell Weiser. Und fügte an: „Wir müssen natürlich schauen, wie es bei ihm jetzt weitergeht, aber vom heutigen Standpunkt aus ist es nicht unwahrscheinlich, dass er zurückkehrt.“

Mitchell Weiser hatte sich während der 0:2-Heimniederlage von Werder Bremen gegen Dortmund eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen, wegen der er vorzeitig ausgewechselt werden musste. Danach verpasste der rechte Schienenspieler die Partien in Frankfurt (0:2) und nun gegen Bochum, was Werner personell zum Experimentieren zwang. Am Samstag war es einmal mehr Leonardo Bittencourt, der Weiser (wie schon bei dessen Gelbsperre in Stuttgart) vertrat. „Dass Mitch auf dieser Position andere Qualitäten hat als ich, ist ja klar“, sagte der 29-Jährige, ehe er scherzend anfügte: „Aber ich sage ihm immer, wenn ich die ganze Saison dort spielen würde, würde ich es mindestens genauso gut wie er machen wie er.“ (dco)