Leerer Tank und Werders Probleme mit dem Ball bei Schlussakt gegen Union Berlin

Von: Björn Knips

Teilen

Die Entscheidung: Union Berlins Rani Khedira trifft zum 1:0-Endstand gegen Leonardo Bittencourt, Romano Schmid und den SV Werder Bremen. © IMAGO/Tilo Wiedensohler

Berlin – Der SV Werder Bremen verliert die letzte Bundesliga-Partie der Saison mit 0:1 bei Union Berlin und zeigt sich danach sehr selbstkritisch mit mahnenden Worten Richtung Zukunft. Gefeiert wurde dennoch. Der Nachbericht der DeichStube.

Berlin – Das Stadion an der Alten Försterei war nach dem Abpfiff eine einzige Partyzone – und irgendwie feierte auch der SV Werder Bremen mit. Natürlich viel leiser als der künftige Champions-League-Teilnehmer. Aber die Erleichterung über das Saisonende inklusive des vor einer Woche erreichten Klassenerhalts ließ auch bei den Gästen die letzte Anspannung entweichen, die Vorfreude auf ein paar Wochen Urlaub machte sich breit. Trainer Ole Werner gab „Feier frei“. Aber bevor die Grün-Weißen nach einer mehrstündigen Rückreise mit dem Bus ins Bremer Nachtleben eintauchten, analysierten sie noch ihren letzten Auftritt gegen Union Berlin – und das sehr selbstkritisch mit mahnenden Worten Richtung Zukunft.

„Uns war heute insgesamt anzumerken, dass nicht mehr allzu viel im Tank war“, gestand Werner, dem gleich mehrere Stammspieler nicht zur Verfügung gestanden hatten. Seine Mannschaft verteidigte immerhin leidenschaftlich gegen wild anstürmende Berliner, die vom Publikum nach vorne gepeitscht wurden. „Die Bremer haben irgendwie immer noch einen Fuß dazwischen bekommen“, merkte Union Berlins Coach Urs Fischer an. Deshalb sah der Schweizer auch kaum Chancen für sein Team und musste bis zur 81. Minute warten, bis Rani Khedira die „Eisernen“ endlich mit dem 1:0 erlöste. Werder Bremens Abwehr war in dieser Szene gleich mehrfach den berühmten Tick zu spät gekommen, am deutlichsten schließlich Leonardo Bittencourt, der in Abwesenheit von Mitchell Weiser auf der rechten Abwehrseite hatte aushelfen müssen.

Werder Bremen verliert auch gegen Union Berlin: „Wir bekommen das Spiel mit dem Ball nicht hin“

Die Partie war damit praktisch schon entschieden. Denn offensiv ging bei Werder Bremen gar nichts, es gab keine einzige nennenswerte Chance. „Unser größtes Problem seit drei, vier Wochen ist, dass wir das Spiel mit dem Ball nicht hinbekommen. Da haben wir viele Fehler gemacht und viel zu leicht den Ball verloren. Dadurch wurde der Druck zu groß und wir haben dann verdient verloren“, urteilte Kapitän Marco Friedl.

Ähnlich äußerte sich auch Abwehrchef Niklas Stark: „Wir wollten es spielerisch lösen, aber das war der falsche Ansatz. Das haben wir nicht schnell genug erkannt, sondern erst in der Halbzeit angesprochen.“ Und genau in die Phase hinein, als Werder Bremen vielleicht etwas besser spielte, trafen dann die Berliner. Werner war ebenfalls wenig begeistert vom Offensivspiel seiner Mannschaft, wollte mit ihr aber auch nicht zu hart ins Gericht gehen: „Union Berlin verteidigt einfach auch sehr kompakt und gut. Das hat sie am Ende auch in die Champions League gebracht, das darf man nicht vergessen.“

Frühzeitiger Klassenerhalt trotz verkorkster Rückrunde: Werder Bremen zwischen Selbstkritik und Party

Für Werder Bremen reichte es immerhin zum frühzeitigen Klassenerhalt, was auch das Ziel des Aufsteigers war. Doch in der Rückrundentabelle belegen die Grün-Weißen mit 15 Zählern einen Abstiegsplatz´- nur die Hertha steht noch dahinter wegen einer schlechteren Tordifferenz. „In der Hinrunde haben wir es vieles richtig gut, in der Rückrunde aber auch einiges falsch gemacht und viel zu viele Tore kassiert. Das müssen wir bis zum Start der neuen Saison ganz klar ändern“, forderte Friedl und mahnte: „Wenn wir so weiterspielen, ist das zu wenig. Von 36 möglichen Punkten haben wir zuletzt nur sechs geholt. Das würde uns nächste Saison von Anfang an um die Ohren fliegen.“

Doch erst mal gab es was auf die Ohren. Schließlich war noch Party angesagt. „Die Mannschaft kann machen, was sie will“, meinte Ole Werner, der sich selbst aber eine Pause gönnen wollte. Anders als Niklas Stark: „Wir haben aber ein paar Tiger in der Mannschaft, die lassen sich schon was einfallen.“ (kni)